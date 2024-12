MI SA DEMOKRATIJOM JEDNOSTAVNO NE UMEMO Profesor Antonić otkrio: Hoće političku diskriminaciju 700.000 ljudi (FOTO)

PROFESOR Slobodan Antonić u svom autorskom tekstu za RT Balkan pomenuo je između ostalog manipulisanje studentima kao grupom od strane opozicije

Foto: borma.me

- Sve što se dešavalo posle 1. novembra jasno je pokazalo koliko je ovaj narod željan prava i pravde. Ali i koliko je on, u suštini, dobar i prostodušan. No, pošteni i dobrodušni ljudi lako mogu biti prevareni – jer polaze od sebe. Upravo to političari i prevaranti odlično znaju - naveo je profesor Slobodan Antonić u autorskom tekstu za RT Balkan.

On je takođe u tekstu rekao i sledeće:

Naprosto, naša srednjoklasna politička kultura neće demokratiju. Ona hoće vremenski i zakonski neograničeno starateljstvo nad nižim klasama – zapravo, politički paternalizam nad demografskom većinom u Srbiji.

foto: Printskrin

- Mi s demokratijom jednostavno ne umemo", još ranije nam je lepo objasnio Kokan Mladenović, "mi smo vekovima u zaostatku da bismo se učili pravoj demokratiji". Zato se on zalaže da se "osudi na gubitak građanskih prava 700.000 članova SNS-a, makar kao doživotni podsetnik da su plesali sa đavolom".

Čovek javno zahteva političku diskriminaciju 700.000 ljudi, i to nikome ne smeta – jer, stvorena srednjoklasna politička kultura je takva da je ovakav zahtev naturalizovan: ko ima primedbe, taj je Vučićev potajnik ("bot").

(RT Balkan)