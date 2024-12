POSTALI SU POZNATI JER SU ME NAPALI: Vučić o angažovanju estradnih i drugih ličnosti za napade na Srbiju

SRPSKA napredna stranka organizovala je tribinu „Budućnost, a ne prošlost!“ u Sava centru. Tribini prisrustvuje državni vrh na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Foto Novosti

Pogledajte koliko to široko ide. Ne samo političari, sve su pronašli. Ja ne znam ni ko su sve ti ljudi, ali poznati su po tome što su morali nešto, što im je naređeno da kažu protiv mene od njihovih pevačica, njihovih glumaca, do sveh mogućih. A onda zapitate se šta se to događe kod nas u Srbiji. I onda kada vidite koliko je u opozicione političke stranke u Proglas došlo, direktno spolja novca. Pa nije to došlo, nema ništa za džabe. Besplatan sir postoji samo u mišolovci, za te pare morate da obavite prljavi posao, a kada obavite prljavi posao onda ćete im biti dobri - poručio je predsednik.