VUČIĆU PRIŽELJKUJU SUDBINU ČAUŠESKOG! Opozicioni novinar: Ovo me mnogo podseća na pad Čaušeskog

DA predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću opozicija priželjkuje sudbinu Čaušeskog govori izjava Zorana Preradović, novinara antisrpskog nedeljnika "Radar" za N1.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Podsetilo me ovo na situaciju kada je padao Čaušesku. Bile su demonstracije '89 i u Temišvaru a onda je on napravio u Bukureštu kontramiting na kome je bilo 700.000 ljudi. Jedno ili dva "ua" je bilo dovoljno da se uruši. Ovog trenutka Vučićev režim poprilično podseća na taj režim, rekoh, na staklenim nogama. On izgleda krupno, izgleda kao slon ali njegove noge drhte, njegove noge su tanke i staklene!"

Zoran Preradović - novinar opozicionog nedeljnika "Radar":



Podsetimo, Čaušesku i njegova supruga Elena su streljani posle suđenja pred vojnim prekim sudom.