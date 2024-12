DELIJE RASKRINKALE KESIĆA: Vodi emisiju kao Dnevnik u Miloševićevo vreme (VIDEO)

NAVIJAČI Crvene Zvezde izrevoltirani su izjavama Zorana Kesića, u emisiji "24 minuta sa Zoranom Kesićem" i njegovim prozivkama koje je uputio "Delijama".

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Ako se neko od mlađih naraštaja pita kako je izgledao drugi dnevnik za vreme Slobodana Miloševića devedesetih godina, sada će imati priliku da vidi...

Naš ugledni novinar pored toga što je prikazivao isečke nečijeg govora (gde od dva minuta pušta petnaest sekundi), ubacio je i čuveni snimak "rođendana" na kome ni jedan jedini čovek sa naše tribine nije bio, tako da se on bavi onim što inače najbolje ume da radi - manipuliše narodom. Izgleda da mu je drugo naše saopštenje bilo predugačko da ga pročita pa je tako "slučajno" propustio delove istog, a na koje možda auditorijum baš i ne bi trebalo podsećati. Tako je sve to dobilo ton kao da se plaši da pročita sve što stoji u saopštenju. Ali mi stvarno ne možemo da poverujemo u to, ipak je on nadaleko poznat po svojoj hrabrosti da kaže uvek kako misli i kako jeste, jelte. Kesiću, znamo da možeš, da nisi cava, pročitaj taj papir od početka do kraja, budi muško bar jednom u životu! Za sve one koji hoće da čuju i da vide svojim očima, ovde mogu da pročitaju naše drugo saopštenje. Čisto da ljudi mogu da vide da pored očiju i ušiju može neko da te pravi slepim i gluvim! Kod ljudi sa mozgom ovo ne može tek tako da prođe i hvala ovom divnom čoveku što je potvrdio da je ono što je u saopštenju napisano - tačno!

Pročitajte još jednom saopštenje Delija, nemoj da vas mrzi, Zvezdaši ovo je nešto preko čega mi nećemo preći i ćutati, mnogo smo ćutali na ovakve vrste manipulacija, red je da počnemo da odgovaramo i da se branimo. Prvo ovde a videćemo da li će naš ugledni i poznati novinar zaslužiti mesto na paroli. Ukoliko ne pročita celo saopštenje ne zaslužuje našu pažnju više i smatraćemo ga jednakog Milomiru Mariću i Jovani Jeremić!

I za kraj kako bi to naš šaljivi voditelj rekao u stihu… Žmuriš na nepravdu i na nepoštenje, snimak ti je pogrešan i sečeš saopštenje!