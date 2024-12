PONOŠ PRETI: Vučiću, ili ćeš nam dati prelaznu vladu ili će pucati glave na ulicama - uhapsićemo te (VIDEO)

NATO general Zdravko Ponoš nastavlja da gostuje po opozicionim televizijama, na kojima zahteva od predsednika Aleksandra Vučića da pristane na prelaznu vladu, mimo volje građana.

Foto: Printskrin

Ponoš je u svom zahtevu otišao i korak dalje, pa sada širi strah među ljudima, plašeći ih tragedijama, nasiljem i preti Vučiću da mora da da pristanak.

- Zato će nam trebati neka prelazna forma u nekom momentu. Kada se pomene prelazna vlada, Vučić reaguje kao da ga je neko polio vrućom vodom. Ja sam to pominjao još pre godinu i nešto dana, sada su opet neke kolege iz opozicije, iz nevladinog sektora i novinari, počeli to da pominju. Njegova reakcija je slična, ali to je neminovan put tranzicije. Sve ostalo vodi u katastrofu i tragične događaje. Ovo što se dešava na ulici nosi ogroman rizik da se desi nešto što je mnogo više od hematoma na nečijoj glavi. Da bi se to izbeglo, da se vlast ne bi menjala na ulici, treba nam neki tranzicioni period ka normalnim izborima i ova vlast će morati na to da pristane pre ili posle i pod pritiskom ulice - kaže Ponoš.

On je opet Vučiću zapretio hapšenjem.

- Prilično sam uveren da će da ga hapse kad im neko naredi i kad dođe vreme - rekao je Ponoš.