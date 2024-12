VUČIĆ O NOVIM MERAMA: Možete da kupite uknjižene objekte, starogradnju ili novogradnju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić objasnio je da se kupovina stana odnosi i na uknjižene objekte, starogradnju i novogradnju.

Foto: Novosti

- Možete da kupite uknjižene objekte, starogradnju ili novogradnju. Ljudi koji hoće da kupe kuću, stan, delove stambene zgrade, garaže, garažno mesto ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište za izgradnju objekta - kaže Vučić.

- Moja ideja je da podignemo maksimalnu cenu po kvadratu, bio je uslov do 2.200 evra za Beograd, a biće 2.500 ili 2.600 za Beograd. To će da se menja - kaže on.