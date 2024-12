"NEMATE NI ZAKONSKO, NI LJUDSKO PRAVO DA TO RADITE" Brnabić: Korišćenje dece u političke svrhe mora da bude crvena linija

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da učešće maloletnih srednjoškolaca u protestima i blokadama predstavlja korišćenje dece u političke svrhe, dodajući da vlast želi da takva praksa ponovo postane, kako je navela, crvena linija koja se ne prelazi.

Foto: N. Skenderija

- Mi moramo zaštititi tu decu, da kažemo, 'ljudi, to je crvena linija'. To je do sada, do juče, do pre nedelju dana, to je u ovoj Srbiji bila možda i jedina crvena linija koja nam je postojala. Opozicija, oni su izbrisali tu crvenu liniju - rekla je Brnabić za TV Pink.

Ona je navela da pod terminom "deca" misli na sve one do 18 godina starosti, kao što se podrazumeva, kako kaže, po Konvenciji o pravima dece UN.

- Nemate ni zakonsko pravo, ali pre svega nemate ljudsko pravo, da uvodite tu decu u politiku - rekla je Brnabić.

Navela je da postoje dva problema u instrumentalizaciji dece u političke svrhe na ovaj način.

- Prvi je što to izaziva užasne podele među decom, koje onda imaju dalekosežne posledice. Ja sada dobijam, kao verujem i većina ljudi u Srbiji, poruke od zabrinutih roditelja, gde po određenim srednjim školama i gimnazijama, deca prave spiskove druge dece, koja ne žele da učestvuju u blokadama. I onda ih izopštavaju - rekla je Brnabić.

Kao drugi problem, navela je da se tako pravi podela unutar samih porodica, zato što, kako kaže, sada škole traže da roditelji potpišu saglasnost da deca mogu da izađu da protestuju.

Dodala je da mnogi roditelji neće da potpišu takvu saglasnost, pa se njihova deca na njih ljute, jer znaju, kako kaže, da će u školi biti izopštena.

- Želimo makar tu da vratimo crvenu liniju. Na šta liči da decu politizujete - rekla je Brnabić.

Kada je reč o protestima i blokadama u Srbiji, Brnabić je ocenila da postoje situacije kada je na ulicama, kako je navela, na desetine hiljade ljudi koji zaustave saobraćaj.

- To je legitiman protest, naročito ako je prijavljen. Kod nas, nažalost, uglavnom nisu prijavljeni. Ali ako je prijavljen i vi, zbog broja ljudi koji ste okupili, blokirate saobraćaj, to je, rekla bih, potpuno demokratski. Ali kada vas sto, ili sto pedeset, ili dvesta, ili u nekim slučajima i manje od pedeset, blokira neku raskrasnicu, to je onda nasilje nad svim ostalim ljudima. To više nikakve veze sa politikom nema. To je ekstremizam, to je nasilni ekstremizam, i oni taj ekstremizam ponovo dokazuju time što zloupotravljavaju decu - rekla je Brnabić.

Naglasila je da pod terminom "deca" ne misli na mlade ljude i studente, navodeći da vlast poštuje autonomiju univerziteta u potpunosti i da se nikada neće mešati u njegov rad.

(Tanjug)

