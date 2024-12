UVEK UZ PREDSEDNIKA: Ognjenović – Ostavka Vučića odvela bi Srbiju u ponor

RELjA Ognjenović, član Glavnog odbora SNS, poručio je da će uvek biti uz predsednika Srbije.

Foto: Privatna arhiva





Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

I za to je zaslužan upravo predsednik Aleksandar Vučić, čija bi nas ostavka samo sunovratila u ponor.Strani plaćenici, tajkuni i lažni borci protiv nasilja ne mogu da opovrgnu to da je upravo Aleksandar Vučić najlegitimnije izabran predsednik Srbije ikada, a to su građani više puta potvrdili!Zato mi nastavljamo dalje zajedno, još jače i odlučnije nego ikada! Uvek uz svog predsednika, jer predaja nikada nije i neće biti opcija!