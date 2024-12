OPOZICIJA ODBILA: Brnabić tražila od Odbora za prava deteta da zaštiti maloletnu decu

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je od svih članova Odbora za prava deteta da ovo telo zauzme jasan stav i osudi zloupotrebu maloletnika u srednjim školama, koji se izvode na proteste navodeći da niko nema pravo da to uradi.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Srednjoškolci su jasno zaštićeni zakonom jer je reč o maloletnim licima. Zakon je tu jasan. Ne možemo mi sada da kažemo dobro - neko ko ima 14 godina jeste maloletan ali ima pravo na svoje političko mišljenje i da ga iskaže. A zašto onda nema dete od 4 godine? Jer pred zakonom deca su ista. Šta je sledeće? Hoće li neko da krene i po vrtićima? Naša obaveza je da da zaštitimo decu, jer izazivanje takve podele može imati trajne posledice na njihov razvoj - navela je Brnabić.

Ona je jasno naglasila da fakulteti imaju pravo na svoju autonomiju i da ona ne govori o studentima, već da je reč o maloletnoj deci u srednjim i osnovnim školama.

- Ako mi ne reagujemo, ko će da reaguje? Mislim da je ovo crno ili belo. Da li se slažem sa blokadama fakutleta? Ne, neko drugi se slaže i to je u redu. To je autonomije univerziteta, u to ne ulazim. Ali ako mi kao Odbor ne reagujemo na zloupotrebu maloletnika, ja ne znam ko treba? Imate izopštavanje dece koja neće da izađu na ulicu, da li razumete? Sa druge strane, veliki problem i velike posledice jesu podele unutar porodice. Mi razvaljujemo porodice ako ne kažemo – nikako, ljudi! Devojčicu od 16 godina ne zanima politika, ona ne želi da bude izopštena iz društva zato što ne želi da izađe na ulicu. Hajde da minimum minimuma kažemo da nema zloupotreba srednjih škola“, apelovala je predsednica skupštine na članove skupštinskog Odbora za prava deteta i natsavila. “Profesori mogu da budu članovi stranke – imaju pravo, iako je meni i to upitno, ali nemojte ljudi u školama. Pa ko će da zaštiti tu decu? Svakodnevno dobijam poruke da su deca izopštena. Sad, kada sam videla primer francuske škole, da roditelji potpišu ako hoće da im deca izlaze napolje... Mislim da je naša moralna obaveza da zaštitimo maloletnike. To je svako dete, i sa 5 i sa 15 godina, sve dok nema 18 godina – rekla je Brnabić.

On je naglasila da se zalaže se za jedan u potpunosti apolitičan zaključak koji se bazira na zaštiti maloletnika jer je, kako je rekla, naša obaveza da kao Odbor za prava deteta da branimo prava maloletnika i da osudimo svaku njihovu zloupotrebu.

- Nemojte pitati decu od 14 i 15 godina da se dele. Ako ih mi ne zaštitimo, ko će onda? Ta deca ne treba da se dele u odnosu na ono što im roditelji rade. Ako neko dete pobegne od kuće zbog izopštenosti ili uradi nešto loše, ko će podneti odgovornost? Kako ćemo mi sebe ovde pogledati u oči? Hoće li sada i deca iz vrtića imati pravo da protestuju? Nastavnici nemaju pravo da pozivaju decu i govore im da treba da učestvuju u bilo kakvom političkom skupu. Ne moramo da imamo zaključak ali ko će sutra biti odgovoran - upitala je Brnabić.

Poslanici iz redova opozicije odbili su da podrže ovakav zaključak zbog čega on nije usvojen na Odboru za prava deteta.