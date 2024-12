JEDAN OD NAJVAŽNIJIH PROGRAMA ZA MLADE IKADA Mali - Za vikend Vučić predstavlja program za stanove, usvajanje zakona u januaru

MINISTAR Siniša Mali izjavio je danas da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić za vikend predstaviti konačnu verziju programa za stanove za mlade uz subvenciju države i naveo da očekuje da će predlog tog zakona biti u Narodnoj skupštini u drugoj polovini januara, a da će njegova primena početi 1. marta.

Foto: N.B.

- Ovo je po meni jedan od najvažnijih programa sa kojima je Vlada Srbije ikada izašla, kada su naši mladi u pitanju. Cilj tog programa je da pokušamo da rešimo verovatno najvažniji problem kada su mladi u pitanju - kako da dođu do prvog stana - rekao je Mali za RTS. Dodao je da su dva problema kada se uzima kredit za stan, visina učešća i visina kamate, a da program s kojim je Vlada Srbije izašla na inicijativu predsednika Vučića omogućava da se reše oba problema.

Što se tiče učešća, umesto 20 odsto učešća u kreditu koliko je uobičajeno, s obzirom na garancije koje daje država, u ovom programu učešće je samo jedan odsto.

- Ukoliko uzimate kredit od 75.000 evra, učešće je 750 evra. Ukoliko uzimate kredit od 100.000 evra, učešće je samo 1.000 evra. Rešavamo veliki problem da ne treba neko da skuplja 20.000 evra ili više da bi imao za učešće, nego 800 evra ako je stan od 80.000 evra, 900 ako je stan od 90.000 evra ili 1.000 evra ako je stan od 100.000 evra. Dakle, za 1.000 evra dobijate kredit od 100.000 evra - rekao je Mali.

Kada je reč o kamati, ministar je naveo da će država, takođe, kroz garantnu šemu, subvencionisati i kamatu i dodao da će za kredit za koji je učešće 750 evra, rata prve godine biti 93 evra mesečno što je, kako kaže, mnogo manje od rente za stan koju mladi obično plaćaju. Mali je dodao da će od druge do šeste godine, rata kredita biti 175 evra.

- A od šeste godine do isteka kredita rata je jednaka šestomesečnom euriboru plus dva odsto, što je u ovom trenutku oko 350 evra. Naravno, kako euribor ide dole, pošto je trend da ide dole, tako će i rata ići dole, što je otprilike jednako ili niže od mesečne rente jednog stana - rekao je Mali.

Kako kaže, novi program za mlade doprineće daljem razvoju građevinske industrije ističući da će biti veća potražnja za stanove, a najvažnije je, kaže, što se daje mogućnost mladima da vide koliko je država jaka, koliko brine o njima i pruža mogućnost da ostvare planove za zasnivanje porodice. Najveći deo kamate i učešća plaća korisnik kredita, ali da, sa druge strane, veći deo pokriva država i podseti da to nije prvi put i da je država u vreme epidemije koronavirusa, takođe, izašla sa garantnom šemom od 2,5 milijardi evra kako bi pomogla preduzetnicima, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima da uzmu kredite kod banaka koje u tom trenutku nisu želele da rizikuju, ali da je država pokušala to da reši i da nadoknadi trošak bankama. Mali je rekao da je 40.000 preduzetnika i firmi iskoristilo tu garantnu šemu tokom korone i da je država na taj način spasila ekonomiju i radna mesta. '

- Isto to sada radimo, pošto sam čuo iz opozicije komentare koja će sad to banka da učestvuje. Ništa drugačije ne radimo, samo što smo sada usmereni na mlade. Država garantuje za taj kredit, to je direktan uticaj garantne šeme na banke, iza koje stoji država, koja smanjuje rizik bankama i omogućava da učešće bude jedan odsto umesto 20 odsto - rekao je Mali.

Dodao je da će država subvencionisati i deo kamate navodeći primer da za kredit od 75.000 evra, korisnik kredita plaća kamatu 175 evra svakog meseca od druge do šeste godine, a da država na to bankama isplaćuje još 124 evra, što čini subvencionisanu kamatnu stopu od 3,5 odsto na kredit.

Mali je rekao da je država odgovorno prišla tom problemu i da su izanalizirani svi detalji sa Narodnom bankom Srbije, kao i da je ostvarena komunikacija i sa poslovnim bankama. Naveo je da očekuje da će u drugoj polovini januara biti održana sednica Narodne skupštine na kojoj će biti usvojen zakon koji se tiče tog programa i da će stupiti na snagu od 1. marta naredne godine.

- Ovo ništa nije slučajno, čekali smo kraj godine da vidimo rezultate za prvih devet meseci, da vidimo kolika nam je stopa rasta, sada na računu imamo skoro 600 milijardi dinara, imamo očuvanu makroekonomsku stabilnost, tržište rada je stabilno. Znamo da država u narednim godinama može da sprovede taj program - rekao je Mali.

Dodao je da su projekcije da će subvencionisanje kamata koštati oko 40-50 miliona evra i naglasio da država ima novca za to. Podsetio je i na mere natalitetne politike koje država preuzima poslednjih meseci navodeći da je iznos za prvorođeno dete povećan na 500.000 dinara, za drugo dete na 600.000 dinara, za treće 2.300.000 dinara, a za četvrto 3.200.000 dinara. Dodao je da se već dve godine sprovodi i program za majke i da država daje do 20.000 evra bespovratne pomoći za kupovinu prve nekretnine. '

- Ovo može da uradi samo ekonomski jaka država. Naše javne finansije su stabilne, kada pogledate šta se dešava u Evropi i svetu, Srbija je stvarno pozitivan izuzetak od toga - rekao je Mali.

Uskoro opširnije