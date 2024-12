IZMISLILI ŠPIJUNIRANJE DA "DOSOLE" PROTESTE! Nova epizoda hibridnog rata: Hrvati objavili navodni izveštaj Amnesti Internešenala

OSIM što se poslednja dešavanja u Srbiji budno prate u regionu, odakle stiže podrška za proteste i blokade fakulteta pokrenute nakon tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, sada se iz komšiluka lansiranjem "senzacionalnih" informacija o navodom nezakonitom prisluškivanju opozicije i civilnog društva "dosoljava" politička kriza u našoj zemlji.

Foto Shutterstock

Po nepisanom pravilu, kampanja je i ovog puta krenula iz Hrvatske, tačnije tamošnjih medija, koji tvrde, pozivajući se na izveštaj Amnesti internešenala, da "srpska policija i obaveštajne službe koriste napredne telefonske špijunske softvere za nelegalno slušanje aktivista i novinara".

Odmah je reagovala Bezbednosno-informativna agencija, koja je ove navode nazvala "trivijalnim senzacionalizmom".

- To ukazuje na svrhu Amnesti internešenala koja se ogleda u radu za interese pojedinih agencija i grupa za pritisak. BIA radi isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije i stoga nismo u stanju čak ni da komentarišemo besmislene navode iz njihovog teksta, kao što i inače ne komentarišemo slične sadržaje.

Oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je takođe demantovalo navode Amnesti internešenala kao apsolutno netačne. Poručili su da se u okviru Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku, Uprave za tehniku, forenzički alat koristi isključivo u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. U saopštenju MUP se ističe da se na isti način forenzički alat koristi i u drugim policijama sveta.

Potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin upozorio je juče da su Amnesti internešenal i nevladine organizacije u Srbiji koje on finansira pokrenule napad na sistem bezbednosti u našoj zemlji:

- Bez ijednog dokaza optužile su BIA i MUP da koriste razne softvere kao i bilo koje druge službe na Istoku i na Zapadu, da prikupljaju informacije od različitih bezbednosno interesantnih lica. Zanimljivo da ova i preko njih finansirane nevladine organizacije nikada nisu pitale CIA koji softver koristi da prikuplja informacije, pa ni kada je otkriveno da CIA prisluškuje Angelu Merkel i čitav niz drugih političara EU.

Razmislite o zakonu o agentima POKRET socijalista predložio je usvajanje zakona o posebnom registru agenata stranog uticaja, u kojem bi bila zavedena "sva udruženja i neprofitne organizacije koje se pretežno finansiraju spolja ili im na drugi način pomažu druge države, njihovi organi, međunarodne i strane organizacije, strani državljani ili registrovane NVO iz inostranstva". Predlog je izaazvao oštre kritike iz Stejt departmenta i EU, a predsednik Vučić je rekao da taj zakon neće biti usvojen. Vulin je juče još jednom zamolio partnere iz SNS da razmisle o podršci ovom propisu.

Oficir KOS u penziji Ljuban Karan kaže za "Novosti" da nema dileme da su i ovakve kampanje deo hibridnog rata protiv Srbije:

- U hibridnom ratu, kod planiranja prevrata u nekim "tipovanim" državama povod je najčešće navodna krađa na izborima. Ali imamo i druge primere, kao recimo u Severnoj Makedoniji, gde je povod za nemire i prevrat bilo nezakonito prisluškivanje. Ni danas niko ne zna ko je dao neke transkripte razgovora predstavnika makedonske opozicije i ona je s tim mahala i uspela da sruši aktuelnu vlast.

Ukazuje da i u današnje vreme prisluškivanje u državama mogu da sprovode i strane obaveštajne službe, pogotovo one najmoćnije, koje to mogu da rade ne samo u Srbiji, nego i u mnogo većim državama. On takođe podseća da su američke službe prisluškivale, a dodaje, to verovatno rade i danas, nemačke lidere.

- Čak i male službe, iz okruženja, poput hrvatske, prisluškivale su slovenačke predstavnike u EU. Brojni su primeri nezakonitog prisluškivanja i taj metod se neretko koristi da se uzdrma aktuelna vlast u nekoj državi. Tako se i u slučaju Srbije, u nedostatku mase za nekakav prevrat i pravog povoda, zloupotrebljava tragedija u Novom Sadu. Traga se za pravim povodom, kao što bi na primer moglo da bude prisluškivanje opozicije i drugih aktivista - navodi Karan.

Po njemu, nije slučajno što je ova poslednja hibridno-medijska kampanja krenula iz Hrvatske:

- Ovo je sigurno organizovana akcija, postoji koordinacija među tim službama NATO, njima rukovode velike službe, a sprovode ih i njihovi balkanski sateliti u Zagrebu, ali i Sarajevu i Podgorici. Oni su praktično ispostave velikih obaveštajnih službi i postoji koordinacija i diktat šta je njihov posao u okviru hibridnog napada na Srbiju, pogotovo na predsednika Vučića. Jer, kod vođenja hibridnog rata uvek se napada ključna ličnost u jednoj državi i nastoji se ne samo da se izvrši njegova kompromitacija, nego i satanizacija, kako bi taj prevrat prihvatilo što više građana - zaključuje Karan.

Dejan S. Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, ukazuje da je država dužna da se brani od neprijateljskih delovanja i da je u tom smislu dobrodošla najmodernija špijunska oprema:

- Naravno, postoje zakoni po kojima se sve to radi i siguran sam da naše institucije vode računa da nema zloupotreba, pogotovo dnevno-političkih. Ali, strateški interesi naše zemlje moraju da se brane, i daj Bože, da imamo najmoderniju tehnologiju koja je i te kako u upotrebi širom sveta. Država je dužna da strani interesi ne budu ovde zastupljeni, ne treba uopšte da se pravdamo oko toga. Problem bi bio kada bi se neka zloupotreba dešavala, ali ja ne vidim da za to ima bilo kakvih dokaza. S duge strane, strani faktori moraju da budu obrađeni i zaustavljeni u realizaciji njihovih interesa, tu nemam nikakvu dilemu.

To što optužbe o navodnom nezakonitom špijuniranju dolaze baš u atmosferi protesta i blokada u Srbiji, i to iz okruženja, Miletić objašnjava time što se očigledno pokušava da se dodatno podgreju tenzije u našoj zemlji i da se unese nemir.

- Cilj je da se pokaže da naše društvo nije demokratsko i da se izazove unutrašnjna tenzija, nego da se uruši i spoljni imidž Srbije, koja je trn u oku mnogima u regionu. Posebno što smo u značajnoj meri ostvarili nezavisnost, za razliku od drugih, a beležimo i ekonomske rezultate. Mi moramo da odradimo naše domaće zadatke, a to podrazumeva stabilizaciju države, jer svi ti pokušaji sa strane ne mogu da dođu do izražaja i budu uspešni ukoliko mi unutrašnje probleme rešavamo na pravi način.

Subverzivno delovanje Zagreba MILETIĆ podseća da je nedavno u Beogradu uhapšeno lice pod sumnjom da je hrvatski špijun i ukazuje da je obaveštajno-bezbednosnom smislu u našoj zemlji velika aktivnost hrvatskih službi. - Oni ne samo da direktno podržavaju premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija, nego su i njihove mreže unutar Srbije aktivne. Kao što je Britanija usmerena na suzbijanje ruskog interesa gde god može, tako i Hrvati gledaju da oslabe Srbiju i srpski narod gde god i kako god mogu. Ako negde ulažu svoje obaveštajne i subverzivne kapacitete, onda je to prema Srbiji i u Srbiji - kaže Miletić.