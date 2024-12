"NAROD JE VIDEO KO GOVORI ISTINU" Vučić o protestima opozicije: Ne možete na silu da radite nešto - to ljudi vide

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Kolegijum na Informer TV.

Foto: J.S.

- Mi smo svoj posao uradili na fer način. Nikoga nismo obmanuli i slagali, sve što smo obećali učinili smo. Meni je važno da je narod video ko je govori istinu. I moje pitanje je šta stim sada? Blokada i? Mi od ponedeljka svi radimo svoj posao. Niko im neće dozvoliti nasilje da primenjuju, upadaju na silu, ništa da naprave. I šta ćemo sad? - upitao je Vučić.

- Ne možete na silu da radite nešto - to ljudi vide. Danas vam je u Srbiji najveći problem kada spontano pitate ljude - protesti. To znači da oni ne razumeju šta su u stvari uspeli da postignu, jer većina naroda ćuti i trpi i psuje majku meni zašto država ne regauje. Ja se izvinjavam tim ljudima, ja kao predsednik države šta god mislio o Jovi Bakiću ne mogu da mu kažem isto što on kaže meni. Ja ne mislim da je pendrek iz raja izašao. To je za neke druge, koji su ubili Ranka Panića, pa se niko nije tada setio da protestuje, mislim na profesore - rekao je predsednik.

Dodaje da je posebna sramota kada vidi šta neki nastavnici rade sa decom u školama.

- Ljudi izađu u velikom broju kada misle da postoji neki razlog. Kada vide da to ne postoji - niko nije ni lud ni glup. Neko će jednom morati da postavi pitanje kako će ovi ljudi da polažu ispite, kako će deca da dobiju ocene u školi - rekao je Vučić.

- Neće dete da se izvuče iako zna i da su mu rodtelji na drugoj strani. Kako da se izvuče iz grupe i da budu prokazani - komentariše Vučić zloupotrebu dece i učenika u političke svrhe.

Uključila se i gledateljka koja je zamolila predsednika da kako kaže pristojnu Srbiju zaštiti od svakodnevnog maltretiranja na ulicama.

- Oni cepaju našu zastavu, napadaju našu policiju, njih desetoro blokiraju Srbiju, a mi se sklanjamo. Ovo prevazilazi sve granice - navela je ona.