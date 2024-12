''NE RADI SE O BLOKADAMA FAKULTETA, VEĆ SE RADI O POLITICI'' Predsednik Vučić o protestima

PREDSEDNIK Srbija Aleksandar Vučić prokomentarisao je proteste koji se dešavaju ispred Predsedništva u toku njegovog obraćanja.

Foto: Printskrin

U pozadini se čuje vika.

- To je buka negde oko 600 njih. Svejedno i da je 6.000, ja njih izuzetno poštujem i cenim. Znate da sam ovde držao konferencije za medije i kad ih je bilo mnogo, mnogo hiljada i kad su govorili da ću do Vaskrsa, do Đurđevdana... - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da se ne radi o blokadama fakulteta, već se radi o politici.

- Mislim da im saopštim divne vesti večeras - rekao je on.