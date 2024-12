STOTINE MILIONA EVRA ULOŽENO DIREKTNO ZA RUŠENJE I PROMENU VLASTI U SRBIJI Vučić: Nisu uspeli i neće uspeti iako su nervozni

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara u Frajburgu, rekao je da je uloženo stotine miliona evra za rušenje i promenu vlasti u Srbiji.

foto: printskrin

- Ima još jedan racionalan razlog, a to je ovaj program koji se najavljuje, ja sam razgovarao jutros sam mojoim mađarskim prijateljima koji su bili kod predsednika Trampa. I razmenili smo šta je to što mi očekujemo i što mislimo. Ja mislim da će suština biti u zatvaranju tih česmi za dolivanje para onima koji su učestvovali u tim pokušajima tih bestidnih revolucija širom sveta. I zato sam vam rekao da ćete se iznenaditi, narednih dana kada budete videli koliko mnogo i stotina miliona evra je uloženo direktno za rušenje i promenu vlasti u Srbiji, pa nisu uspeli. Neće uspevati ni dalje. I sad kad dolazi do kraja, kada više neće biti toliko novca, nervoza je velika i mora da se požuri i da se uradi sve ili ništa. I biće jedno veliko ništa za njih. Izjavio je predsednik Vučić.