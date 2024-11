PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije boravi u dvodnevnoj poseti Republici Srpskoj.

Juče smo na ulicama videli opasan presedan, da su učitelji i nastavnici najgrublje zloupotrebili učenike u političke svrhe, terajući ih da izađu na ulice. To se desilo i vašem sinu. Kako komentarišete ovo nametanje aktivnosti učenicima koje nikako ne spadaju u nastavne i školske aktivnosti? Ministarka prosvete je najavila da će odgovorni snositi posledice u skladu sa zakonom. Oglasila se i gimnazija u Novom Sadu gde školu pohađa vaš sin- glasilo je pitanje ''Novosti'' premijeru Vučeviću.

- Da neko im kaže da moraju da izađu, jer tobož moraju da pokažu poštovanje prema poginulima i da je to pristojno uraditi i nije sporno da treba odati poštu prema poginulima, to je stvar i kućnog vaspitanja, moj sin je , svakako, rekao bih, nećete mi zameriti na neskromnosti, naučen da takve stvari poštuje i razume, kao i verujem sva deca ili većina dece, ali je to prikazano da je to onda politički skup ili politički protest- rekao je premijer.

- Samo da Vas ispravim, ne zamerite, nije to samo bilo juče, to je bilo i onog prethodnog petka. Tada je odeljenje gde ide i moj mlađi sin bilo naterano da izađe na ulice, za vreme kada treba da se vrši nastava... I nemam ja problem da je bilo koji profesor politički orijentisan ili politički angažovan, profesor, nastavnik, to je njegovo pravo i ne moramo i ne treba svi isto da mislimo, ali ono što je nedopustivo to je da neko zloupotrebljava đake, da neko zloupotrebljava maloletnu decu, govorimo o deci od 16 godina, konkretno o tom odeljenju- rekao je premijer.

Dodik: Obeležavanje Nevesinjske puške 6. jula 2025. godine; Snimaćemo film o ovom istorijskom događaju

- Obeležavanje 150 godina od Nevesinjske puške biće održano 6. jula naredne godine u Nevesinju - izjavio je predsednik Srpske Milorad Dodik nakon sastanka delegacija vlada Srpske i Srbije u Nevesinju.

Predsednik Srpske je istakao da će biti podignuto spomen-obeležje i snimljen dokumentarni film o ovom istorijskom događaju.

- Na čelu organizacionog odbora obilježavanja 150 godina od Nevesinjske pušte bićemo predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ja - rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da su se delegacije vlada Srpske i Srbije danas u Nevesinju sastale sa važnim povodom, a to je da se počne sa pripremama i organizacijom obilježavanja 150 godina od Nevesinjske puške.

- U okviru onoga što smo ranije dogovorili, a to činimo već deset godina, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se svi važni događaji u u Srpskoj i Srbiji obeležavaju zajedničkim naporima Srpske i Srbije, a to znači Vlada Srpske i Srbije - rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je ovo važan jubilej.

Obeležavanje Nevesinjske puške neće biti samo na prostoru Nevesinja, nego i u Srbiji i Banjaluci, izjavio je premijer Srpske Radovan Višković.

- To zaprima jedan širi karakter i zato smo ovdje danas da se dogovorimo o svim detaljima - rekao je Višković.

Obraćanje medijima

Nakon sastanka medijima su se obratili premijer Republike Srbije Miloš Vučević i predsednik Srpske Milorad Dodik, zatim predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, kao i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

Sastanak delegacija Vlada Srpske i Srbije

Sastanak delegacija vlada Republike Srpske i Srbije održan je u Nevesinju.

Delegacije su razgovarale o predstojećem obeležavanju 150 godina od Nevesinjske puške, istorijskog događaja koji se odigrao 9. jula 1875. godine.

Sastanku su prisustvovali ministri rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić i prosvete i kulture Željka Stojičić, a iz Srbije ministri kulture Nikola Selaković i za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović.

Prisutni su i narodni poslanici Ognjen Kuljić i Ilija Tamindžija, poslanik u Skupštini Srbije Milimir Vujadinović i direktor pokrajinskog Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Aleksandar Đedovac.

Podsećamo, postignut je načelni sporazum da će se godišnjica 2025. godine obeležiti na najvišem nivou uz pokroviteljstvo predsednika Dodika i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U tom smislu potrebno je da dve Vlade formiraju odbore za obeležavanje ove manifestacije i to tako da počasni predsednici odbora za organizaciju budu predsednici Srbije i Srpske, dok bi sastave odbora definisale vlade.

U posleepodnevnim časovima usliediće poseta Trebinju gdje će visoke delegacije boraviti i sutra.

Vučević i Višković jutros su u Mostaru posetili Saborni hram, a potom su boravili u Prebilovcima.

Premijera Vučevića u Nevesinju dočekao predsednik Republike Srpske Milorad Dodik



Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević počeo je danas u Nevesinju dvodnevnu posetu Republici Srpskoj gde ga je dočekao predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Vučevića su dočekali i predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović, a usledio je sastanak Vučevića i delegacije sa predstavnicima Republike Srpske u zgradi opštine Nevesinje.

Uoči početka posete Republici Srpskoj, ranije u toku dana, Vučević je obišao i saborni hram Svete trojice u Mostaru, kao i hercegovačko selo Prebilovci, poznato kao mesto velikog stradanja Srba u Drugom svetskom ratu.

Vučević je hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima uručio poklon - kandilo.

Sa premijerom u delegaciji su i ministri u Vladi Srbije Nikola Selaković i Nemanja Starović.

Planirano je da premijer Vučević u Trebinju obiđe projekte koje zajednički realizuju i finansiraju Republika Srbija i Republika Srpska.



Premijer Miloš Vučević obišao je Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima tokom svoje dvodnevne zvanične posete Republike Srpske

-Obišao sam Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima i poklonio se senima stradalih Srba u Drugom svetskom ratu. Prebilovci je mesto pogroma i patnje Srba, mesto bola i tuge koja ne prolazi, mesto koje je sinonim za jamu u koju su ustaše leto 1941. godine bacile 850 meštana ovog sela, žene, decu, nejači.

Kao da ova strašna bol nije bila dovoljna, u junu 1992. godine minirana je i porušena Spomen-kosturnica sa kostima ovih mučenika, čime su još jednom bezdušno ubijeni. Prebilovci su naša večna rana i zato mučeništvo ovdašnjih Srba nikada nećemo zaboraviti- napisao je premijer na svom Instagram nalogu.

Nakon obilaska istakao je da niko ko je normalan čovek ne može da razume da se ovakve stvari mogu desiti.

-Mi smo svi učili, čitali, ali drugačije je kada dođete, osetite atmosferu, čujete autentičnu priču. Moja topla preporuka, topla u smislu da je lekovito, da svako ko je srpskog roda bar jednom u životu dođe da vidi šta je naš narod prolazio u BiH i kakve su stradalne sudbine zadesile mnoge porodice na ovom prostoru.

Premijer je naveo i da će se rešavati i pitanje puteva, vodovoda, jer kada ima života sve može da se reši.

-Crkva u Prebilovcima da se proširi na manastir, da to sve završimo. Neko je sistemski radio svakodnevno da poništi sve što je srpsko, pravoslavno. Mnogo teška priča, a ono što me posebno užasava je da gotovo nema prostora na kojem naš narod živi da nemate slične priče. Od srca sam bio od Kraljeva, Kragujevca, streljanje đaka, bacanje ljudi u Dunav za vreme racije na severu, da ne idemo Jasenovac, Pag, KiM danas. Neverovatna sudbina jednog naroda, koji nje veliki po broju ljudi, ali je veliki, na žalost, po žrtvi.

Vučević tvrdi da narod Republike Srpske može da računa na podršku Republike Srbije.

-Razgovarali smo oko problema školovanja dece na maternjem jeziku, odnosno na srpskom jeziku, kako to da pomognemo. Zahvalan sam SPC, odnosno eparhiji, koja može da se bavi prosvetom. Jedan od glavnih izazova je da deca pohađaju školu na maternjem jeziku. Da nauče ćiriličko pismo, istoriju- zaključio je.

Premijer Srbije u Prebilovcima

Vučević i Višković sa mitropolitom zahumsko-hercegovačkim i primorskim boravili u hramu gdje ih je paroh čapljinski Igor Mastilović upoznao o zločinu nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, a potom i o zločinu nad njihovih kostima na početku proteklog rata.

Premijer Vučević bišao je hram i Dom kulture.

Premijera Vučevića dočekao premijer Srpske Radovan Višković i mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski u Hramu Vaskrsenja Gospodnjeg.

Uoči dvodnevne posete Republici Srpskoj, predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević obišao je danas saborni hram Svete trojice u Mostaru.

Vučevića su dočekali episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije i premijer Republike Srpske Radovan Višković.

Vučević je obišao unutrašnjost hrama, koji je u procesu rekonstrukcije. On je posetio i Vladičanski dvor i konzulat, gde ga je dočekao generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Gujić.

Predsednik Vlade Republike Srbije boravi u u Hercegovini gde će posetiti Nevesinje.

