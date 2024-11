"KURTIJEVE PROVOKACIJE SVE INTENZIVNIJE I BRUTALNIJE" Odalović: : Incident u Gračanici mogao da se spreči

PREDSEDNIK Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da su provokacije premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija sve intenzivnije i brutalnije.

Foto: Tanjug

Odalović je, komentarišući incidente u Gračanici, kada su Albanci sa zastavama Albanije i tzv. OVK kružili Gračanicom i provocirali stanovništvo, rekao da Kurti ne staje i da je sve brutalniji.

- Očigledno je da on nema izvesnost šta će biti od početka Trampovog mandata od februara meseca. On možda ima manje neizvesnosti oko svojih izbora, ali to mu ništa ne znači ako ne bude našao zajednički jezik sa SAD, jer tu je otprilike ta linija koja puca ili spaja - naveo je Odalović.

On je dodao da je incident u Gračanici mogao da se spreči da je Kurti, osim deklarativnih kritika, dobio i neki vid sankcije.

Govoreći o najavama iz Prištine da će biti otvoren glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, Odalović je istakao da je taj most simbol otpora i da Kurti hoće i taj simbol da sruši.

- To je njegov cilj i namera, koja je možda i najgora od svega što je radio do sada - dodao je Odalović.

Osvrćući se na incidente u Skupštini Srbije ove nedelje, Odalović je ocenio da je reč o strategiji opozicije da naprave nasilje. Prema njegovim rečima, opozicija je zaboravila šta je njena uloga u parlamentu i da je njihov posao da nešto kritikuju ili predlože, a ne da izazivaju nasilje.

- Budžet je najvažniji dokument koji se donosi u jednoj godini. I ako opozicija ne priča o njemu, o čemu priča - zapitao je Odalović.

On je naveo da se nikada do sada nije dogodilo da je neko u Skupštini prilazio predsedniku države, premijeru i predsedniku Skupštine. Govoreći o ostavci bivšeg ministra građevinarstva Gorana Vesića, on je izjavio da su ostavke moralni čin.

- To je nešto što se u svim ozbiljnim i organizovanim državama i sistemima podrazumeva da se nosi teret te potencijalne objektivne odgovornosti - dodao je Odalović.

On je naveo da opozicija svaki dan ima nove zahteve koji, kako je istakao, idu do granice apsurda.

- Svakog dana imaju nove zahteve i samo pomeraju te granice, koje su granice do apsurda. Toliko su smešne stvari zbog kojih pozivaju desetinu ljudi da stanu, da blokiraju raskrsnicu, da blokiraju sud, da blokiraju ulicu ili da blokiraju most. To je ono što govori o tome da oni su sada izgubljeni u magli, više ne znaju pravac, ne znaju put, ne znaju šta hoće - rekao je Odalović.

On je istakao da se u Beogradu događa toliko lepih dešavanja i da je nepotrebno davati pažnju "manjini koja maltretira većinu".

- Imali smo dva događaja juče i prekjuče u Beogradu - 70.000 mladih ljudi na stadionima, to govori da imamo i lepih događaja i da možemo okupiti toliko ljudi na dva događaja, a mi raspravljamo o manjini koja maltretira većinu - rekao je Odalović.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŽESTOKE PROVOKACIJE ŠIPTARA: Sramno ponašanje pored manastira Gračanica