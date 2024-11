KAKO SE FINANSIRA "PROGLAS": Vučić razotkrio šemu - Cilj je da oslabe Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o NVO koje organizuju blokadre sa ciljem da oslabe Srbiju.

- U ovoj zemlji žive ljudi koji drugačije misle. Zamislite mi sad kažemo "ej ti što si Bjelogrliću pretukao Gagu Antonijevića, sad ćemo mi da stojimo ispred tvoje zgrade i ne damo ti da izađeš". A kakvog to smisla ima, jel mislite da je to normalno, moguće, civilizovano? Kod njih je panika i ja ih razumem. Panika je jer nisu sigurni kako će to da funkcioniše sa SBB-om i njihovim partnerima i do kada će sve to da funkcioniše. Nervoza je sve veća. Nisu sigurni kako će da reaguje Mask, hoće li da zaustave pare NED-u i drugim američkim organizacijama koje filuju nevladine organizacije. Kao što recimo "Proglas" dobije od jedne građanske inicijative prebačene pare, da se Vlasi ne dosete, tako što prvo pređe sa jedne američke fondacije na tu građansku inicijativu koja je protočni bojler, a odatle prođe na "Proglas" i na sve njih. Pa se onda oni sete da organizuju blokade puteva. Da bi se pozicija Srbije oslabila u svetu, da bi se Srbija iznutra oslabila. Zato što je Srbija samostalna, nezavisna zemlja koja nikoga neće da sluša. Samo zato dobijaju te pare. Jel vi mislite da te pare postoje negde onako? Što vam ne da gazda prve pare, što morate da dođete kod Željka po platu, što vam ne da neko sa RTS-a pare? Samo za onog za koga radite ima pare. Besplatno ima samo sir, ali u mišolovci. Nigde ga besplatno nema. Gazde plaćaju, sluge izvršavaju - ističe Vučić.

- Ali je najbezirnije to što oni kažu "mi sada tražimo da gonite ne ljude koji su kršili zakon, nego one koji su se suprotstavljali tome". Jer su svi oni koji su pravili blokade na putevima i sprečavali ljude da se slobodno kreću kršili zakon i pre svega moraju oni da odgovaraju. Kako to? Jel ste to sami slilili, ili vam je to neki štos iz Minhena, pa vam neko pomogao - upitao je Vučić.