VUČIĆ NA OTVARANJU SAJMA VINA: Ogroman trud su ljudi u ovo uložili (FOTO/VIDEO)

Na sajmu koji će trajati od 22. do 24. novembra predstaviće se više od 650 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija i gastronomskih kompanija iz 38 zemalja.

Prisutni su i premijer Miloš Vučević, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski, gradonačenik Ljubljane Zoran Janković.

Nakon uvodnih govora, predsednik Srbije i zvaničnici iz regiona će obići štandove izlagača.

- Naši su vinari strahovito dobri, neverovatno napredovali. Mnogi su svoju decu slali u inostranstvo na školovanje. Mnogo sam ponosan zbog toga - kazao je Vučić.

Kaže da kada država napreduje velikom brzinom velikom to znači da ta zemlja u svim aspektima društvenog života napreduje.

- Ja sam zadovoljan. Ja sam srećan - rekao je.

Kaže da se svakog dana menjaju stvari u svetu i pitanje je da li bilo šta možemo da predvidemo. Tramp je čovek orjentisan ka ekonomiji, ka spajanju, smatra Vučić.

- Ja odlično znam Džareda Kušnera, sa njim sam se video 30 puta. Isto tako sa Grenelom, Rod Blagojević je vrlo uticajan... Verujem da ćemo imati pristup, ali ko će da dočeka januar i šta će sve da bude do januara? - navodi Vučić.

Predsedniku su gosti iz Kine rekli da je tamo veema slavan.

- Mi smo svi vaši prijatelji - rekli su gosti iz Kine.

Govoreći o štrajku glađu Gorana Vesića kaže da mu je žao zbog toga.

- Ako budem mogao na bilo koji način da stupim u kontakt sa njim moliću ga da to ne radi - kazao je Vučić.

Istakao je da predstavnici dela opozicije nasiljem ne mogu da ostvare određene reezultate.

- Samo provociraju građane. Ja sam molio policiju da ne izlazi sa podacima na koliko je mesta u SRbiji danas došlo do sukoba verbalnih, a ponegde i fizičkih. Neki ljudi moraju da shvate da nisu sami u ovoj zemlji, da postoje ljudi koji drugačije misle i da se te stvari rešavaju na izborima, na demokratski način, a ne maltretiranjem ljudi. Ali, očigledno je da ne žele da shvate. U svakom slučaju, država će funkcionisati, nastaviti da radi svoj posao i sačuvati sigurnost i bezbezdnost za sve njene građane. Mi nemamo nikakve probleme. Na nivou cele Srbije njih i onih sa kojima su se sukobljavali bilo ih je do 4.000. Samo nemojte da maltretirate druge, a to što pričaju "zauzećemo ovo ili ono", nema od toga ništa - rekao je Vučić.

Vučić: Ovo je treći najznačajniji sajam vina u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ideja o sajmu vina nastala kao zaključak Beograda, Skoplja i Tirane.

- Zahvalan sam svima i žao mi je što Edi Rama nije večeras sa nama, nadam se da će sledeće godine biti. Ogroman trud su ljudi u ovo uložili. Ovo je, po mojoj proceni, ne više četvrti, već treći najznačajniji sajam vina u Evropi - rekao je on i zahvalio se premijeru Severne Makedonije što je došao.

Imamo izlagače iz čak 38 zemalja, navodi on. Dodaje da je "važno da se povezujemo".

- Neki od najuspešnijih vinara su ovde - kazao je.

Rekao je gradonačelniku Ljubljane da mu je "pola srca ovde, a pola tamo". Zahvalio se svima koji su došli i pozvao ih je da uživaju u dobrim vinima.

Predsednik Srbije izjavio je da su Srbija i Albanija zvanično zemlje sa najvećom stopom rasta turizma u celoj Evropi i istakao da je naša zemlja u prvih devet meseci zabeležila više od 10 miliona noćenja i preko 3,3 miliona turista, a da najveći deo turista dolazi u poslednjem kvartalu.

- Onda vam je jasno kakvi će brojevi da budu. Mi nismo zemlja koja ima more, mi nismo zemlja koja ima neke prirodne lepote kojima mogu da se pohvale neke druge zemlje, iako ako svakoga od nas da pitate, mislimo da smo najlepša zemlja na svetu. Ali smo opet sadržajem, a i ovo je jedan od tih sadržaja, uspeli da privučemo ogroman broj ljudi, da ih zadržimo u Beogradu, u drugim delovima Srbije, da time podstičemo razvoj naše privrede i da time budemo uspešniji - rekao je Vučić.

On je zahvalio vinarima iz Srbije koji su, kako je istakao, mnogo napredovali u prethodnih sedam-osam godina.

- Malo koji deo naše privrede je tako uspešan i toliko mnogo i toliko snažno napredovao kao naša vinarska industrija. Ponosan sam na vaš težak rad, ali neka od tih vina dobijaju po 100 poena od Parkera, od Džejmsa Saklinga - 93, 94 poena. To su fantastične stvari za našu zemlju. To povećava ugled naše zemlje na svakom mestu. To pokazuje koliko i kojom brzinom Srbija napreduje - naglasio je Vučić.

Citirao je i Bendžamina Frenklina koji je rekao: "Vino čini svakodnevni život lakšim, manje žurnim, ali sa manja tenzija i više tolerancije".

Foto: D. Milovanović