JASNE PORUKE VUČIĆA NA RTS: Zajednički ćemo pobediti sve one koji bi da Srbiju drže u blatu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da je, kada se dogodila tragedija, rekao da očekuje moralnu i političku odgovornost i da su prvi put u istoriji Srbije dvojica ministra podnela ostavku iako ih nije lako dovesti u vezu sa onim što se dogodilo u Novom Sadu i da su ostavke dokaz napretka srpskog društva i srpske politike.

Foto: Printskrin RTS

Vučić je još jednom izrazio saučešće porodicama nastradalih u Novom Sadu.

- Najpre, kada se dogodila tragedija ja sam rekao da očekujem političku i moralnu odgovornost pre svega, a da će institucije raditi svoj posao. To što Tužilaštvo kaže ne znači ništa dok i sudovi to ne kažu. Prvi put u istoriji više ministara je podnelo ostavku na svoje funkcije, iako ih nije lako dovesti u vezu sa onim što se desilo u Novom Sadu. To je bio dokaz napretka srpskog društva, srpske politike i stepen veće, šire odgovornosti. Nemam pravo da se mešam u rad Tužilaštva. Mogao bih da izigravam "đavoljeg advokata" i bezbroj pitanja da postavim. Ne želim to da uradim. Nadam se da će sve proći bez predstava o uznemiravanju javnosti. Tužilaštvo i sudovi neka rade svoj posao - rekao je Vučić.

U Marseju je bilo potrebno 15 godina do presude posle tragedije, u Đenovi dve godine do prvih hapšenja.

- Interesantno mi je da su ovde tako brzo završili veštačenje. Mislim da je to pitanje institucija. Da li je ovo lako ili jednostavno za mene koji sam, ako ne mogu da kažem prijatelj, onda mogu da kažem drug i neko ko poštuje i Gorana Vesića i Jelenu Tanasković i Anitu Dimovski. Anita Dimovski je jedna vredna žena, Jelena Tanasković takođe. To je moj lični odnos, ali kao predsednik Republike moram da budem odgovorniji - rekao je Vučić.

- Nadrealno brzo su završena veštačenja - dodao je.

Pritisak je najviše vršio RTS, kao sestrinska televizije Nove S i N1, tvrdi predsednik.

- U prva dva minuta dnevnika tri skupa ste naveli. Ispred FPN, Filozofskog fakulteta, Savski most, i još nekakav besmisleni skup u Novom Sadu. Samo da to imate u vidu, ukupno je na tim skupovima bilo 180 ljudi. Oni imaju grupe za pritisak u koje spada i RTS zajedno sa svojim sestrinskim televizijama, i one žele da stvore utisak da je U Srbiji vanredno stanje jer 180 ljudi vrši pritisak i kontroliše celu zemlju. To su notorne gluposti - rekao je.

Foto: Printskrin RTS

Podsetio je da RTS nije osudio napade na novinarke TV Informer.

Kaže da ispred Tužilaštva i Suda u Novom Sadu nije bilo guranja, već je policija stajala, a drugi su njih gurali.

- Ovi svi umišljajna dela čine, za razliku od ljudi koji su danas uhapšeni - rekao je on.

Ističe da je gotovo sa ostavkama.

- Da li su neki mediji zaista u pravu kada kažu da postoji neki sudija iz Novog Sada iz opozicije koji se hvalio kako je puštao kriminalce na slobodu? - upitao je.

Kaže da će pritisci na Srbiju biti sve veći, ali da će Srbija sačuvati svoju zemlju i institucije.

- Da li će sudbine pojedinih ljudi biti teže, lošije? Nema nikakve sumnje! Možda nego što zaslužuju... Da li svi imamo probleme? Imamo - rekao je on.

Ističe da je RTS mnogo opasniji od Nove S i N1, jer radi mnogo lukavije i pokvarenije.

Ističe da nacistički most u Beogradu samo što ne padne i da nije čudno što neki brane takav most.

- Most, čudo je da nije pao, reč je o nacističkom mostu. Nacisti su ga napravili, firma iz Dortmunda, nacistički vojnici su to brzo izveli. Ljudi ne znaju da nema betonskih stubova, drvo je obloženo. To je sve trulo. Pitanje je dana kada će to da padne. Mi hoćemo da prebacimo taj most da bude pešački most i da pokušamo da ga sačuvamo kao sećanje na ružna, jeziva vremena, pa da tu izgradimo most koji će biti ponos Beograda - rekao je on.

Foto: Printskrin RTS

Kaže da ludaci uvek imaju prostor da se pokazuju kada ih mediji prikazuju.

- To je njima hrana i život i ništa više. Šta god da probate da promenite i uradite u zemlji, to ne možete da napravite. Ja nemam nikakav problem, ja sam danas najslobodniji čovek na svetu, jer su mi ostale još dve godine do kraja mandata. Šta god probate da uradite, ništa ne valja! Sve je inverzno, kao za Hotel "Jugoslavija". Da li mislite da neko za džabe glumi ludaka? Nema za džabe! Nema za džabe! Besplatnog sira ima samo u mišolovci. Ima neko ko ima interes i to plaća. Mi ćemo to da guramo i da radimo, da Srbija bude bolja zemlja za život i normalna zemlja. U ovoj zemlji je sve naopačke okrenuto, pa je moguće da vam najveći nasilnici govore da su protiv nasilja - rekao je on.

Podsetio je da glumci žive pristojno, a da čitaju proglase protiv nasilja pod pritiskom glumca Dragana Bjelogrića, a da nijednom nisu čitali proglas protiv Dragana Bjelogrlića kada je tukao Gagu Antonijevića.

Komentarisao je i upad pripadnika tzv. kosovske policije u centralnu Srbiju.

- Kurti je to naredio namerno, očekivao je da ova lica budu likvidirana i da to bude razlog uvlaćenja NATO-a u sukob sa Srbijom - kazao je Vučić.

Kaže da je razočaran odlukom Vlade Srbije da povuče predlog dopune Zakona o visokom obrazovanju i da je ljut na premijera Miloša Vučevića.

- Razgovarao sam sa Milošem Vučevićem, on je razgovarao sa dekanima. Mi nikad ne bismo ni znali da imamo prugu, a onda saznamo da imamo sjajnu prugu kad ljudi dolaze da protestuju protiv Vučića. Kad mi hoćemo nešto da izmenimo, onda kažete, naš univerzitet je sjajan, nama nisu potrebni strani univerziteti. Sad smo ustanovili da imamo fantastičan Univerzitet. Naša namera je bila da dovedemo konkurenciju i da nam deca ne idu u inostranstvo. Ja ću da vidim da li ću lično da podnesem predlog tog Zakona, pa da vidimo ko će da ima većinu - kazao je Vučić.

Kaže da će da pita neke iz ProGlasa što jure devojčice po toaletima.

- Znate i o kome se radi. Mnogo je glasan taj - rekao je Vučić.

Čestitao je slavu domaćinima koji slave Aranđelovdan. On je takođe rekao da velika većina

- Da se zahvalim ljudima koji vole ovu zemlju i koji su u velikoj većini i koji znaju da ova zemlja ne sme da stane. I zajednički ćemo se izboriti za to i zajednički ćemo pobediti sve one koji bi da Srbiju drže u blatu. Izašli smo i nećemo im nikad dati priliku da nas vrate u to i takvo blato - izjavio je Vučić.

Istakao je da će kada je reč o narodu u Srbiji, obezbediti sve da se radi više i snažnije.

- Obezbedićemo sve za ljude, da radimo više i snažnije, obilaziću gradilišta svakog dana. Radićemo naporno i suprotstaviti se svm pritiscima, svim grupama koje planiraju Srbiju da sruše. Nastavićemo da radimo fokusirano i niko nas u tome zaustaviti neće -poručio je predsednik Srbije.