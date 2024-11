PUTIN POZVAO VUČIĆA: Iskreno sam rad da vas vidim u Moskvi

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin pozvao je šefa srpske države Aleksandra Vučića u Moskvu, na proslavu osam decenija od pobede u Drugom svetskom ratu, čime je praktično stavljena tačka na spekulacije i navijanja da je neodlazak predsednika Srbije na Samit BRIKS u Kazanj veliki poen Zapada i konačna potvrda da je Beograd pokvario odnose sa Kremljom.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pozivnica iz ruske prestonice stigla je na Andrićev venac nepunih mesec dana nakon što se predsednik Vučić, posle skoro dve i po godine, krajem oktobra čuo telefonom sa Putinom, nakon čega je i najavio da očekuje da će narednog 9. maja biti među gostima na Crvenom trgu.

U Putinovoj pozivnici, između ostalog, navodi se da obeležavanje Dana pobede simboliše "završetak najstrašnijeg rata u istoriji čovečanstva".

- Odajemo duboko poštovanje junaštvu naših očeva i dedova i saginjemo glave pred mnogobrojnim žrtvama nacizma. Ubeđen sam da će čuvanje pamćenja o velikoj pobedi učvrstiti zajedničku odlučnost da se suprotstavljamo bilo kojim manifestacijama neonacizma i povećavamo konstruktivnu saradnju u cilju obezbeđenja mira i bezbednosti na planeti. Biću iskreno rad da Vas vidim u Moskvi.

Rani poziv koji je stigao iz Kremlja, smatraju sagovornici "Novosti", pokazuje konstruktivan odnos Rusije prema Srbiji i razumevanje složene situacije u kojoj se naša zemlja nalazi zbog ratobornog stava Zapada prema Moskvi. To je, podsećaju, pokazala i reakcija Putina na Vučićeve argumente zašto nije mogao da bude na Samitu BRIKS. Tada je on otvoreno svom ruskom kolegi predočio našu poziciju - "bilo bi mi izuzetno teško da dođem u Kazanj zbog različitih stvari čak i da nije bilo zakazanih poseta evropskih lidera u istom terminu". On je takođe ukazao na to da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije pristupila nijednoj deklaraciji o sankcijama i istakao da Putin to visoko ceni.

Vučić je tada kazao i da kada njega više ne bude na vlasti "ovde neće biti ni Rusije", a sve što je rukovodstvo Srbije do sada radilo, još od otpočinjanja rata u Ukrajini februara 2022. godine, daje mu za pravo. Jer, naša zemlja uspela je da se odupre i ne stavi potpis na restriktivne mere EU prema Rusiji i njenim zvaničnicima, nije se priklonila sankcijama poput zamrzavanja i zabrane raspolaganja sredstava, zabrane putovanja, vizne politike, zabrane korišćenja vazdušnog prostora...

Na Crvenom trgu i 2020. PREDSEDNIK Vučić prisustvovao je Paradi pobede u Moskvi 2020, kada je obeležavana 75. godišnjica od završetka Drugog svetskog rata. Crvenim trgom tada su defilovali i pripadnici Vojske Srbije, a Vučić je zajedno sa Putinom i premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom položio venac na Spomenik neznanom junaku. Vladislav Jovanović veruje da će se u glavnom gradu Rusije i na jubularnu, 80. godišnjicu, naći mnogi svetski zvaničnici, pa i predsednik Izraela, bez obzira na situaciju u Gazi. - Jevreji, Rusi, Srbi, podneli su najveće žrtve u Drugom svetskom ratu i to ne sme da ostane nezapamćeno u istoriji.

Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović ukazuje da Putinov poziv stiže u trenutku velikih globalnih izazova, pre svega bezbednosnih, u kojima se "igra na samoj ivici noža":

- Naši odnosi nisu izraz trenutnih potreba i želja, već su postavljeni na dugoročnim osnovama, koje se oslanjaju na istorijsku čvrstu podlogu i zajedničke interese u mnogim oblastima. Srbija i Rusija su prijateljske zemlje, bili smo saveznici u mnogim kritičnim trenucima za svet. Opredeljeni smo za međunarodne odnose koji će biti bazirani na ravnopravnoj saradnji. Međunarodni odnosi treba da budu međunarodni a ne samo u vlasti samo jedne sile.

Jovanović kaže i da je sada trenutak u kojem je potreba da se podseti na značaj i doprinos pobedi nad fašizmom i uspostavljanju mira značajnija nego ikad do sad:

- Putinov poziv treba tumačiti i u kontekstu potrebe Rusije da podseti sve na ogromnu zaslugu ove i drugih savezničkih zemalja u spasavanju sveta od pošasti fašizma. I da bude neka vrsta mobilizacije za ceo svet da se suprotstavi stranama zainteresovanim da planetu ponovo bace u svetski rat.