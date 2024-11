"NA TRAGEDIJI SE NA GRADI POLITIKA" Brnabić: Opozicija beži od referenduma o poverenju predsedniku jer znaju da je narod uz njega

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je kampanja dehumanizacije Aleksandra Vučića i njegove porodice ponovo podignuta na najviši nivo, s obzirom na to da neistine o njegovoj poseti Novom Sadu nisu dale rezultat.

Ona je gostujući na televziji Prva podsetila da je predsednik Vučić ponovo pozvao opoziciju da pokrene proceduru o njegoovm opozivu u parlamentu, ali opozicija prema njenim rečima bira politički rijaliti.

Brnabić je istakla da opozicija ponovo izbegava savetodavni referendum o poverenju predsedniku, jer odlično zna da narod podržava Aleksandra Vučića i time bi njihova politika doživela propast.

- Sednica o budžetu je praktično sednica o poverenju Vladi. Ali opoziciji je uvek bitno da ima politički rijaliti, a ne stvarnu raspravu. Međutim, dve stvari su zanimljive. Pod jedan, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je nedavno ponovio kako mogu da imaju jedno brzo, jednostavno, demokratsko rešenje za sve njihove probleme, jer su svi njihovi problemi oličeni u Aleksandru Vučiću. To je svima jasno. To niko ne krije, kako mnogima u regionu tako i našoj opozicji. On je rekao - možete da pokrenete nešto što se zove savetodavni referendum. On bi praktično postavio pitanje građanima Srbije da li su za pokretanje postupka za razrešenje predsednika Republike Srbije. Ako bi većina bila za, Aleksandar Vučić je rekao da bi odmah podneo ostavku. Ono što mene čudi, ali dokazuje da oni sasvim jasno znaju da Aleksandar Vučić ima podršku građana, jeste da oni nisu ovih 70 potpisa iskoristili za pokretanje referenduma, jer bi im SNS dodao još potpisa za pokretanje referenduma. Dakle umesto stalnog maltretiranja građana, stalne destabilizacije Srbije i slanje nefgativnih slika u svet, mogli bi da imaju referendum da pitamo narod da li su za Aleksandra Vučića ili nisu i da time rešimo to jednom za svagda. Ako bi narod rekao da je za smenu – idemo na sve nove izbore. A ukoliko bi narod rekao ne, što oni znaju da bi se desilo, to bi onda bio jasan signal za njih da na kraju ipak moraju da razmisle, da imaju neki plan, neku viziju, neku politiku umesto stalne mržnje, zloupotrebe tragedija i stalne dehumanizacije Aleksandra Vučića i njegove poridice. Napad na porodicu je ponovo podignut na maksimum, jer je njihova frustracija zaista ogromna - rekla je Brnabić.

Ona je napomenula da je jedina politika opozicije i njima bliskih medija optuživanje predsednika Vučića za raznorazne stvari i njegova dehumanizacija, a da od njegovih ljudskih gestova poput paljenja sveće za žrtve tragedije u Novom Sadu, žele da naprave nešto drugo.

- Na tragedijama se ne gradi politika. Naravno da ste besni, naravno da te tužni i da tražite odgovornost, to tražimo svi. Ono što je meni bilo užasno ovih dana je to da je prvo bila priča za Aleksandra Vučića da je bio u Novom Sadu, ali samo u prostorijama SNS-a. Kada se pojavila fotografija da je bio na mestu tragedije i da je zapalio sveću - a zašto se slikao na mestu tragedije? Jedostavno, ako ste opozicija morate reći da je Aleksandar Vučić nečovek, to je obavezno, da kažete nešto odvratno. Kada se ispostavi da niste pričali istinu, nikako ne smete da uputite izvinjenje – ni njemu ni građanima Srbije. Oni kao da se žale što ih ne pustimo na miru da lažu i obmanjuju građane Srbije. Oni su čak rekli kako je Aleksandar Vučić bio ranije u Novom Sadu tog dana. Onda sam se ja oglasila i rekla da postoji desetine svedoka da je on bio u Beogradu, postoje i službeni dokazi o tome, čovek je snimio video sa svog radnog mesta u predsedništvu, može se videti u koliko sati je taj video snimljen. Dakle opet varanje i laganje naroda i to od ljudi koji za sebe tvrde da su profesionalni novinari, koji tvrde da je njima istina iznad svega. Zamislite, oni kažu videli smo neka crna kola u koloni, to je bio on. Sve ovo je neoborivi dokaz da ovde nema ništa od profesionalnog novinarstva, ništa od istine. Oni samo žele da manipulišu javnim mnjenjem da je Aleksandar Vučić đavo lično, a generalni direktor opozicije Dragan Đilas je neko koga je sam Bog poslao na zemlju - izjavila je predsednica skupštine.