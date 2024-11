"NISAM ZA TO DA IMAMO LOV NA VEŠTICE" Brnabić: Utvrditi ko je odgovoran za tragediju, ne tražiti pravdu na ulici

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je sigurna da utvrđivanje odgovornosti za tragediju u Novom Sadu, kada je 1. novembra u urušavanju nadstrešnice u Novom Sadu poginulo 14 ljudi, ide svojim tokom i da je najvažnije da se tačno utvrdi ko je odgovoran, a ne da se pravda traži na ulici i da se tragedija politizuje.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Ona je ocenila i da za utvrđivanje okolnosti šta se dogodilo u takvoj nesreći 10 ili 12 dana nije previše vremena.

- Najvažnije u ovom trenutku, da se to nikada više ne bi desilo u budućnosti, jeste da se tačno utvrdi ko je zaista odgovoran, pa onda da sudstvo to preuzme i da krenu procesi. Nisam za to da imamo lov na veštice, da uhapsite nevine i optužite nevine ljude. Važno je da optužite one koji zaista deluje da jesu odgovorni, a sudstvo će onda odlučiti za koga ima dokaze - rekla je Brnabićeva na TV K1.

Istakla je da je to apsolutno važno iz poštovanja prema žrtvama i prema njihovim porodicama, ali i čitavoj zemlji i generacijama koje dolaze nakon nas.

Navela je da stvari, kako je rekla, ne idu u prilog opoziciji i da predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas priča o padu mosta u Đenovi, kada je bilo 43 poginulih, da je tada odmah uhapšeno više od 50 ljudi.

- To jednostavno nije tačno. U Đenovi je most pao 2018. Četiri godine kasnije je počeo sudski proces. Ako mene pitate, ja mislim da u Srbiji to mora efikasnije. Bez da pravim bilo kakav pritisak na tužilaštvo i sudstvo, ja mislim da su oni dužni i u obavezi prema čitavoj ovoj zemlji, prema svim našim građanima, da to ide mnogo efikasnije - rekla je Brnabićeva.

Istakla je da o toj tragediji mora da govori struka i da postoje mnogo stručniji ljudi od nje koji treba da objasne šta se desilo.

- Samo sam protiv toga da se pravda traži na ulici i protiv toga da se bilo kako, bilo koja tragedija politizuje. Zato što to je jednostavno nešto što se ne radi. I to su i građani pokazali. Ja sam to govorila i nakon Ribnikara i Orašja i Dubone. Te stvari se ne rade nigde u svetu - ukazala je Brnabićeva.

BONUS VIDEO: PAJTIĆU SE PRIČINjAVA: 150.000 ljudi na protestu u Beogradu