JOVAN RAJIĆ – MULTIPRAKTIK PROZAPADNE OPOZICIJE

Na današnjem protestnom okupljanju u Beogradu će jedan od govornika biti Jovan Rajić, koji se tokom prethodnog perioda istakao kao izuzetno agilan i predan, ali ne i naročito uspešan prilikom vidljivih, a naročito zakulisnih radnji u vezi sa organizacijom „antilitijumskih“ protesta.

Foto: Printskrin

Rajić je inače šef pravnog tima Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu – RERI, čiji rad finansiraju nemačka organizacija Heinrich Boll Stiftung – HBS, Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID i Fondacija za otvoreno društvo – OFS Džordža Soroša, ali je u krugovima prozapadne opozicije uspeo da se ispromoviše kao „stručnjak za sve oblasti“, tako da ga po potrebi angažuju na najrazličitije teme.

Naime, Rajić ima funkciju svojevrsnog „multipraktika“ u koji se ubace željeni sastojci, nakon čega ih on izmiksuje, izvitoperi i izmeni im suštinu, te ih servira srpskom narodu kao „pitki otrov“, koji slepi sledbenici ovdašnjih opozicionih lidera kontinuirano ispijaju na „eks“. Međutim, ispostavilo se da kod većine naroda Rajićev „napitak“ izaziva efekat suprotan onom koji su njegovi kreatori želeli, te kada ga jednom kušaju, više ne žele ni blizu da mu priđu. Izgleda da organizatori protesta nisu izvukli zaključke iz svojih pređašnjih projekata navodne borbe protiv nasilja i iskopavanja litijuma, te su i ovom prilikom odlučili da angažuju Rajića, iako se to do sada pokazivalo kao pogubno po njihove ciljeve.

Koliko god Dragan Đilas i njegovi „saborci“ potcenjivali srpski narod, gotovo je neverovatno da su pored poznate promoterke nezavisnosti tzv. Kosova i Deklaracije o „genocidu“ u Srebrenici Sofije Mandić, za govornika na današnjem protestu izabrali upravo Rajića, koji je takođe krajem prethodne godine bio u fokusu medijske pažnje zbog toga što je javno podržao stavove poslanika Bundestaga, Hrvata Josipa Juratovića, da su „Srbi genocidan narod“ i da treba „priznati Kosovo kao nezavisnu državu“.

Ovo bi već moglo da ukazuje na to koje će sve sastojke danas Rajić „procesuirati“ i sa govornice proliti okupljenom narodu. Ako i ne bude tako, na osnovu dosadašnjih iskustava je gotovo izvesno da će u pitanju ponovo biti otrov, koji će maloj grupi devijantnih mrzitelja sopstvenog naroda prijati, dok će kod većine izazvati mučninu i žaljenje zbog toga što su dopustili da budu zavedeni i prevareni.

