VUČIĆ IZ BAKUA: Od kada je pobedio Tramp, vodi se žestoka kampanja protiv Srbije u regionu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je imao važan razgovor sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Bakuu i dodao da ga očekuje sledeće godine u januaru u Beogradu na prvom strateškom savetu.

Foto: Printscreen

Vučić je rekao da je su Srbija i Azerbejdžan 30 puta uvećali trgovinsku razmena u odnosu na prethodne godine, u oblasti oružja, opreme, gasa i drugih energenata.

- Završili smo bilateralu sa predsednikom Alijevim. Uvek sam oduševljen kada dođem u Baku, izuzetno mudro vođenje zemlje. Ova zemlja velikom brzinom korača u budućnost - rekao je on.

- Danas smo razgovarali o jednoj važnoj temi koja se tiče COP 29 koji bojkotuje Francuska, neće doći ni Ursula fon der Lajen, ni Olaf Šolc, ni neke afričke zemlje, ali je za nas izuzetno važna tema da razgovaramo i pokušamo da napravimo jedan gigavat gasnu elektranu oko Niša, negde blizu merne stanice u Nišu. Time bismo sa energetnom koji bismo stalno imali, zajednički mogli da uđemo u priču sa Azerbejdžanom, da zajednički napravimo taj posao, da krenemo u pregovore, da izgradimo tu gasnu elektranu i da time spasimo Srbiju i da osiguramo Srbiji dobro snabdevanje električnom energijom za narednih 12 godina - rekao je Vučić.

Na pitanje da li se nešto promenilo u odnosu na prošlu godinu kada je reč o klimatskim promenama, predsednik kaže da su stvari lošije.

- Promenila se klima, ljudi ovde nisu navikli na kiše koje padaju tri dana, nisu spremni, nije spremna ni kišna kanalizacija, moderan je grad, čudesno izgleda, ali sve se promenilo - naveo je Vučić.

Predsednik je istakao da ga očekuju sastanci sa brojnim svetskim liderima.

O razgovoru sa Trampom

Predsednik je izjavio da je bio u prvih 10 do 15 lidera u svetu sa kojima je novi američki predsednik Donald Tram razgovarao posle pobede na izborima i da je to velika čast.

- Predsednik Tramp odlično poznaje Srbiju. Posebno je dobro poznaje Ilon Mask, koji je bio zajedno sa njim. I Kris Rudik isto. Bio sam u prvih 10 do 15 lidera sa kojima su oni razgovarali iz sveta, to je velika čast za našu malu zemlju. To je veliki uspeh za našu zemlju, nisam ja to radio zato što je to veliki uspeh za mene lično, to je veliki uspeh za našu zemlju. Srbiji treba da bude bolje. Meni će da bude isto - rekao je predsednik.

- Imam brigu za Ekspo posle užasne tragedije u Novom Sadu. Imam strah po tom pitanju - dodao je Vučić.

"Vodi se žestoka kapmanja protiv Srbije"

- Svih prethodnih dana, od pobede Donalda Trampa, vodi se žestoka kapmanja protiv Srbije u Prištini, u Šolakovim medijima u Podgorici, u antisrpskim medijima u Sarajevu i u Zagrebu. Zašto je Vučić izmislio priču o ekstremisti Balijagiću? Nisam izmislio ništa. Da su samo pročitali i pitali svoje službe u kom bloku je služio u Spužu, sa kim je delio ćeliju, bilo bi im jasno sve. Ali nije važno, kakva god da je laž, važno je da je držite po ceo dan i da je Vučić kriv i taj pritisak mora da se nastavi. Mislili su da će Srbija da nestane, da propadne. Kako kažu i u Evropi, Srbija najbrže raste, ima najbolju ekonomiju u regionu. Iz Zagreba - Srbija ima 250 tenkova, šta će im toliki tenkovi? Oni imaju 75. Mi imamo više od 250, imamo 268, to nije neka tajna, možete da odete na sajt i pogledate. Svaki je ispravan. Nikakvih tu novosti nema, ali ajde da pravimo priču da je Srbija za nešto kriva. U Sarajevu kažu - Vučić je otišao na groblje, ljuti se javnost. Ljute se imbecili iz DOS-ovskih redova. Interesantno je to da je za ceo region karakteristika. Kada sam razgovarao sa Trampom, nekima je bilo potrebno 14 sati da objave takvu vest i da je sakriju negde, baš kao i domaći Šolakovi mediji, to negde zabašuri i sakrij. A da je on zlikovac, ubica, nečovek, to je dobro došlo. To govori o uspehu Srbije - kazao je predsednik, govoreći o kampanji koja se vodi u regionu.

O protestima opozicije

Predsednik Vučić govorio je i o protestima opozicije.

- Sve dok su protesti tako mirni, a ne kao oni koji su bili u Novom Sadu, sve je u redu. Ali sam razumeo da su ljudi sebe upropastili poslednjih dana, pa sam procenio da nema problema i da mogu da dođem ovde. Uvek imam ubačenih elemenata, za koje posle toga traže da ih oslobodimo, tako da sve ubačene elemente mi po njihovim zahtevimo moramo posle da oslobađamo. Toliko da su ubačeni elementi. Videli ste da su govorili da je neki čovek iz Kovina, koji uopšte tamo nije ni bio. I one čekiće što nose, i sve drugo što nose, sve je im tako... Danas je neradni dan u Srbiji, za mene je radni, imam veliku gužvu, nove sastanke - rekao je Vučić.