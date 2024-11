ĆUTINA SARADNICA OTKRILA: Dragan Đilas nam je zabranio da govorimo na protestima, krije se od očiju javnosti (VIDEO)

SARADNICA Aleksandra Jovanovića Ćute i narodni poslanik Danijela Nestorović otkrila je u kakvom je rasulu opozicija.

- Mi smo na prvom sastanku opozicije izneli naš stav da mi kao opozicioni poslanici, koje je narod birao da sedimo u Skupštini, pošto već organizujemo protest onda na tom protestu treba i da se obratimo građanima, da izađemo pred govornicu, kažemo šta nam je plan. Jedan deo kolega, a to je struja oko SSP-a, je smatrao da političari ne treba da se obraćaju na skupu i smatram da je to bila pogrešna odluka. Nemamo vremena za to da se dogovaramo da li će na skupovima da govore javne ličnosti, glumci i o tome ko će predvoditi protest. To je potpuno apsurdno, mi treba da preuzmemo odgovornost! - rekla je ona na Novoj S.

ĆUTINA POSLANICA OTKRILA: DRAGAN ĐILAS NAM JE ZABRANIO DA GOVORIMO NA PROTESTIMA, KRIJE SE IZA JAVNIH LIČNOSTI!



Danijela Nestorović - Ćutina poslanica:



