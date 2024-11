ČAK I DA VUČEVIĆ ODE NOVI PREMIJER BIO BI NAPREDNJAK: Analiza "Novosti" - kakve bi posledice izazvalo prihvatanje svih zahteva opozicije

UKOLIKO bi vlast odlučila da ispuni sve uslove koje su ispostavili organizatori protesta u Novom Sadu i centrale opozicionih stranaka u Beogradu, to bi značilo i pad Vlade Srbije. Jer, novosadski aktivisti, kako se predstavljaju, ali i opozicioni tabor, na svoj spisak stavili su i ostavku premijera Miloša Vučevića.

Od prvog trenutka nakon velike tragedije u Novom Sadu najviši državni funkcioneri poručuju da će biti utvrđena krivična odgovornost onih koji su činjenjem ili nečinjenjem doveli do gubitka 14 života, najavljujući paralelno i utvrđivanje političke odgovornosti, odnosno ostavke. Prvu je već kovertirao ministar saobraćaja građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, navodeći da to čini iz moralnih razloga, ali su novosadski ogranci opozicionih stranaka poručili da "najveću politički odgovornost za tragediju ima Vučević".

Prema važećim propisima, ostavka premijera ujedno znači i kraj mandata celog njegovog tima. On se ne može zameniti poput bilo kog ministra na čije mesto se izabere drugi glasovima najmanje 126 poslanika Narodne skupštine. Procedura je sledeća: kad premijer podnese ostavku, on o tome obaveštava parlament i predsednika Republike. Njegova ostavka se konstatuje na prvoj narednoj sednici parlamenta, a tim iz Nemanjine nastavlja da radi u tehničkom mandatu do izbora novih članova izvršne vlasti.

U međuvremenu, na potezu je predsednik Republike koji treba da organizuje konsultacije sa parlamentarnim strankama, što inače čini nakon svakih izbora, a da bi utvrdio postoji li mandatar koji može da obezbedi većinu za formiranje vlade (najmanje 126 glasova poslanika). Predviđeno je da serija razgovora može da traje najviše 30 dana otkad se konstatuje ostavka prethodnog premijera. Ako niko nije u stanju da obezbedi većinu, šef države je dužan da raspusti Skupštinu i raspiše parlamentarne izbore.

U konkretnom slučaju, ako bi Vučević i podneo ostavku ni Ustav Srbije, ni zakoni ne sprečevaju predsednika Aleksandra Vučića da njemu ponovo poveri mandat za sastav Vlade.

Ali, s obzirom na to da bi u ovom slučaju eventualna ostavka bila moralni čin, teško da bi lider naprednjaka konkurisao za novi mandat. Međutim, računica pokazuju da niko osim aduta SNS, iza sebe ne bi imao dovoljnu podršku u parlamentu. Mada se ranije već desilo, kad je premijer bio vođa socijalista Ivica Dačić, sada bi bilo potpuno iznenađujuće da se naprednjaci odreknu ključnog mesta u Vladi u korist nekog od svojih koalicionih partnera.

Predsednik Vučić, obraćajući se direktno političkim rivalima, poručio im je da neće uspeti da sruše Vladu Srbije, potvrđujući svoju podršku aktuelnom premijeru Vučeviću.

- Pa i da je srušite, kome ću ja da dam mandat? Nikome od njih, jer se neodgovorno ponašaju. Ali znam da im meta nije Vučević, već suštinski traže moju glavu - rekao je predsednik, iznoseći ponudu da se organizuje savetodavni referendum i nudeći svoju ostavku na mesto šefa države ako to većina građana zatraži na biralištima.

Nakon divljačkih ispada na protestu u Novom Sadu, gde su na fasadama Gradske kuće i demoliranim prostorijama SNS ostali natpisi "Ubice", nije isključena mogućnost da predstavnici vlasti odluče da legitimitet provere i na vanrednim izborima, što su dosad činili kad god je opozicioni tabor pokušavao da baci senku sumnje oko narodne volje. Put do birališta je jednostavan - premijer podnese ostavku, SNS ne isturi drugog kandidata i glasanje mora da se zakaže.

I pre velike tragedije u Novom Sadu vlast je planirala rekonstrukciju Vlade kako bi tim u Nemanjinoj dobio novi vetar u leđa pred velike poslove oko organizacije "Ekspa". Ideja je bila da se to učini na proleće. Sada, nakon Vesićeve ostavke, a moguće i još nekih ministara, ulazak novih lica u Nemanjinu mogao bi biti ubrzan. Ne postoji zakonsko ograničenje koliko ministara može da se zameni, pa je tako 2013. u vladu ušlo čak 11 novih članova.

Danas sednica vrha SNS

PREMIJER i lider SNS Miloš Vučević rekao je da se tragedija u Novom Sadu ne može završiti ostavkom ministra Vesića, a da će politička odgovornost i ostavke biti tema i narednih dana. Već za danas zakazane su sednice Glavnog odbora i Predsedništva SNS, a očekuje se prisustvo i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Niko neće podnositi ostavke zato što prete huligani - rekao je Vučević, za RTS.

- Ne može da se izbegne odgovornost krivih za tragediju, ali će odgovarati i svi koji su na protestu u Novom Sadu vršili krivična dela. Narednih dana razgovaraćemo i kako će biti obeleženo mesto stradanja, kao odraz odgovornosti, brige i opomene da se tako nešto ne ponovi.

Spor oko mesta protesta

O NOVOM Sadu i njegovoj sudbini ne može se odlučivati bez Novog Sada. Da li će sad o svemu što treba da se desi u našoj zemlji odlučivati stranke iz Beograda kada procene da im to odgovara? Na žalost, svi smo videli šta se dešavalo tokom protesta zbog tragedija u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju. Stotine hiljada na ulicama i beskonačne šetnje, da bi se na kraju završilo s pokradenim izborima i malo više mesta za vaše partije u parlamentu.

To je izjavio gradski odbornik u Novom Sadu Miran Pogačar, iz Pokreta Bravo, obraćajući se beogradskim opozicionim strankama koje su se dogovorile da sledeći protest bude u sredu, u glavnom gradu.