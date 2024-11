PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić gost je jutarnjeg programa na TV Pink.

Brnabić je na početku govorila o izborima u Americi i pobedi Donalda Trampa.

- Predsednik Vučić je prvi evropski lider koji je čestita Trampu. Nadam se da će biti više spremnosti za razgovor i dijalog. Posle nekoliko godina ubrzanog približavanja trećem svetskom ratu, nadam se da ćemo sada da stanemo, i da se udaljavamo od trećeg svetskog rata. Ne verujem da će Tramp menjati mnogo američku spoljnu politiku prema nama. Ranije, u vreme Trampove administracije, je makar postojala ta uzajamna komunikacija. Za čitav svet je najbitnije što je Tramp u svojoj kampanji govorio o miru - rekla je Brnabić.

Ana Brnabić je potom govorila o događajima u Novom Sadu.

- Ono je trebalo da bude komemorativni skup i to je u redu. Da se zagrle, da zajedno provedu neko vreme u tišini. To je sve u redu, normalno i prirodno. Ali mi to, osim u trenutku minuta ćutanja, nismo videli. Taj skup je krenuo sa nasiljem. Ti ljudi su prvo krenuli da se fizički razračunavaju sa srpskom trobojkom. Jedan od njih, Brajan Brković je čovek koji ima ozbiljan mentalni problem prema srpskoj trobojki. Milan Pogačar, Mila Pajić nisu krili da su tu zbog nasilja. Potpuno mi je bilo sve jasano kada su krenuli da kidišu na prostorije SNS i kada ste videli da ti ljudi nisu tu zbog bilo kakve tuge, tu su besni, da prave haos, uriniraju. Stravično. Da neko doveze cisternu punu fekalija, to je nepoštovanje istorije, tradicije... Da ne pričam o zdravstvenom riziku. Šta, to je tuga, empatija? Mi ovo vidimo n-ti put od Đilasove opozicije. Znala sam da će to verovatno da eskalira i da će oni krenuti da kukaju kako su to ubačeni elementi.