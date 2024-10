ŠTA DONOSE ZAKONI ZA ZAŠTITU SRBA NA KIM: Pomoć nemoćnima i kazne za progon

SVI naši sunarodnici sa Kosova i Metohije, koji zbog terora koji sprovodi Aljbin Kurti, ili zato što su nemoćni, bolesni i nedovoljno kvalifikovani, ne mogu da se zaposle na teritoriji Pokrajine biće - zbrinuti. Isto važi i za starije od 65 godina koji ne primaju penziju i nemaju drugi izvor prihoda. Uz to, krivično će biti gonjeni svi koji su progonili i progone Srbe i drugo nealbansko stanovništvo i krše im osnovna ljudska prava.

Foto AP

Ovo je predviđeno Predlogom zakona o proglašenju AP Kosovo i Metohija za područje posebne socijalne zaštite i Predlogom zakona o organizaciji i nadležnosti pravosudnih organa u procesuiranju krivičnih dela izvršenih na teritoriji KiM. Vlada Srbije usvojila je pre dva dana oba zakonska predloga, oni su već u skupštinskoj proceduri, a deo su paketa pravnih i ekonomsko-socijalnih mera zaštite vitalnih državnih i nacionalnih interesa na KiM, čije je usvajanje najavio predsednik Aleksandar Vučić.



I zaista, zakonskim predlogom predviđeno je da nezaposleni i stariji od 65 godina, koji to zatraže, mogu da računaju na socijalna novčana davanja pod uslovom da imaju "trajnu povezanost" sa mestom na kome su nastanjeni na KiM. Uslov je i da su državljani Republike Srbije i da je smatraju svojom državom. Sva prava, na primer, korisnik gubi ako bude pravosnažno osuđen za krivično delo protiv ustavnog uređenja, bezbednosti države, pravosuđa i Vojske Srbije.

Foto A. Stanković

Prema podacima priloženim uz zakonski tekst, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na području KiM, na dan 15. oktobra, bilo je 19.726 nezaposlenih, a od toga gotovo jedna trećina (6.500) nemaju kvalifikacija ili imaju prvi nivo obrazovanja. Čak 9.080 ljudi bez posla stariji su od 40 godina, a 16.074 nezaposlena duže od godinu dana traga za radnom knjižicom. A radnih mesta nema, jer investitori izbegavaju da ulažu u Kurtijevu u svakom smislu nebezbednu tvorevinu.

Isplata po 20.000 dinara PROPISANO je da će direktor Kancelarije za KiM obrazovati potreban broj komisija za procenu posebnog socijalnog statusa, i to u roku od 15 dana od stupanja na snagu zakona, što bi trebalo da se dogodi u martu sledeće godine. Međutim, najugroženiji nezaposleni, naći će se na posebnoj listi, i po ubrzanoj proceduri od 1. februara 2025. godine dobiće po 20.000 dinara. Nakon toga dobijaće iznos koji Vlada odredi za sve ostale koje podnesu zahtev i dobiju rešenje.

- Od ukupnog broja nezaposlenih, njih više od 50 odsto (10.445) pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica - navodi se u dokumentu, u kojem se ističe da je "položaj nezaposlenih na tržištu rada na području AP KiM nepovoljniji u odnosu na položaj nezaposlenih na drugim delovima Republike Srbije".

Kada je reč o pravnoj zaštiti Srba i svih drugih naroda koji su stalna meta, zakon je predvideo da će krivično biti gonjeni svi koji su prekršili Krivični zakonik Srbije nakon 17. februara 2008. godine. Prvostepene postupke vodiće Više javno tužilaštvo i Viši sud u Beogradu, a drugostepene Apelaciono javno tužilaštvo i Apelacioni sud u Beogradu. U Višem javnom tužilaštvu biće formirano Posebno odeljenje za gonjenje krvičnih dela koja su izvršena na teritoriji KiM.

Petković: Dokazano neprijateljstvo DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je juče da je jedini koji donosi neprijateljske mere i povlači neprijateljske poteze na KiM premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svojim jednostranim, nasilnim i protivpravnim aktima i delovanjem na štetu srpskog naroda u Pokrajini, ali i celokupnog mira na Zapadnom Balkanu.

Povodom tvrdnje Kurtija da su mere Vlade Srbije za KiM neprijateljski čin, Petković je istakao da je za vreme vlasti Kurtija upucano sedmoro Srba, arbitrarno uhapšeno na desetine njih i proterano gotovo 20 odsto Srba sa severa pokrajine i ukazao da su to nedvosmisleni i dokumentovani akti nasilja, agresije i neprijateljstva.

- Ovo će trajati samo do uspostavljanja i poštovanja normi dogovorenih i potpisanih u Briselu i poštovanja Briselskog sporazuma. Dakle, mi popunjavamo pravni vakuum, jer u ovom trenutku nemamo način da gonimo one koji učestvuju u progonu i proterivanju Srba, maltretiranju, šikaniranju, prebijanju i upucavanju. Po novom zakonu, to će konačno biti moguće - objasnio je predsednik Vučić.