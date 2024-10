VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU IZ ŽABLJA: Danas u Evropi mi nemamo bližeg i većeg saveznika od Mađarske (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na blagosiljanju obnovljene Crkve Snežne Gospe.

Foto Instagram/buducnostsrbijeav

On je tim povodim na svom Instagram nalogu napisao:

- Posle vekova i decenija neslaganja nije lako doći do poštovanja, podrške, naklonosti i ljubavi između naroda. Mnogo truda, energije i dobre volje je za to potrebno i važno je da vodimo računa da to što smo teškom mukom izgradili nikada ne srušimo.

Rezultat takve politike su mir, dobre komšije i najbolji prijatelji. Danas u Evropi mi nemamo bližeg i većeg saveznika od Mađarske, po svakom pitanju.

Mi smo u brzom vozu za drugačije odnose Srba i Mađara i Srbije i Mađarske. Nadam se da ćemo se zajedno boriti za mir, a ja ću dati sve od sebe da naše odnose niko ne pokvari i brinuću o pravima Mađara.

Čestitam vam osveštanje ove crkve - naveo je predsednik u objavi.