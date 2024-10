VUČIĆ O IZJAVI BRANKA RUŽIĆA NA N1: Vučić je stvorio taj sistem koji vi nikada nećete stvoriti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Jutra" na TV Prva danas u 10 časova.

Foto: Printskrin

Komentarišući izjave Branka Ružića na televiziji N1, predsednik kaže da je to pomalo tužno.

- Ima jedna interesantna stvar. On kaže, u želji da im se dodvori, uvek je imao tu potrebu, neću previše stvari da iznesem, on kaže da "kažu Đilas ima 619 miliona". Ne kažu, niti kažem ja, to kaže Đilas, on je to pisao u izveštaju. A kaže da sam ja sistem. E taj Vučić je stvorio taj sistem koji vi nikada nećete stvoriti. A mi smo slabi i jadni, na pam je potrebna Ružićeva pamet. Sve će to biti uređeno rekonstrukcijama vlade - kaže on.