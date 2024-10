NAJAVE NASILJA NA PROTESTU U LOZNICI: Doskorašnji ''ekolozi'' skidaju maske

SKUP koji su „ekološki“ aktivisti Zlatko Kokanović i Nebojša Petković zakazali za 16. oktobar u Loznici je značajan zbog toga što će na njemu definitivno pasti maske i što će njihova dosadašnja borba, sakrivena iza „ekoloških motiva“, sasvim jasno, glasno i u potpunosti preći u partijsku priču, koju će ubuduće otvoreno i isključivo voditi opozicione partije.

Foto: Printskrin

U skladu sa tim, Kokanović i Petković su najavili da će na protest doći Dragan Đilas, Miroslav Aleksić i lideri Novog DSS, pri čemu, kako saznajemo iz njihovih krugova, planiraju da ponove scenario huliganskog pira iz decembra prošle godine, kada su demolirali zgradu Skupštine grada Beograda, zdanje koje je pod zaštitom kao spomenik kulture.

Takav scenario je ovoga puta planiran i u Loznici, pri čemu se još uvek nisu usaglasili jedino u vezi sa tim da li da vandalski upad i demoliranje zgrade lokalne samouprave izvrše već tokom sutrašnjeg protesta, ili da taj potez odlože do održavanja prve sledeće sednice Skupštine opštine Loznica, čiji datum im još uvek nije poznat.

Kada god to budu pokušali da urade, dve stvari su sigurne – kao prvo to da su organizatori ovih aktivnosti ostali isti onakvi nasilnici i huligani kakvi su i bili, čemu u prilog govori i objava SEOS-a da je ovo „rat“, uz poziv na brutalno nasilje o trošku građana, a kao drugo to da će samozvani lideri opozicije opet da zloupotrebe naivne pojedince da umesto njih stradaju i da snose posledice onoga što su im upravo oni i naložili da rade, kao što je to već bio slučaj krajem prošle godine.

Podsećanja radi, tada su se „lideri“ opozicije prvi razbežali, a nakon toga su se sramno ograđivali od svih koji su bili privedeni zato što su njih poslušali, i to uz reči da su to „ubačeni elementi“ i da je „policija poslala svoje huligane“.

Da će tako biti i ovaj put, vidi se po tome što se isti ti „lideri“ u svojim, takozvanim „tajkunskim medijima“, već unapred pozivaju na poslanički imunitet, po sistemu „meni neće biti ništa, a od običnih ljudi ko nastrada, sam je kriv“.