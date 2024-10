DIPLOMATSKA BORBA SRBIJE: Vučić izbacio više tačaka iz dokumenta Samita u Dubrovniku, jedna se tiče sankcija Rusiji

DIPLOMATSKIM aktivnostima predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz zajedničkog teksta koji bi učesnici Samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa trebalo da potpišu danas u Dubrovniku, izbačena je tačka o obaveznom uvođenju sankcija Rusiji, ekskluzivno saznaje Sputnjik.

Prema informacijama u diplomatskim izvorima bliskim Samitu u Dubrovniku, iz dokumenta je na insistiranje predsednika Srbije izbačen i termin „okupacija Krima“.

Takođe, iz predloženog teksta je, diplomatskom borbom Srbije, izbačena i rečenica o „obaveznoj vojnoj podršci Ukrajini“.

Izvori Sputnjika navode i da je Vučić izdejstvovao da u tekstu Samita ne piše da je „mirovni plan Zelenskog jedini za rešavanje ukrajinske krize“, već samo „jedan od predloženih planova“.

Prema informacijama, Srbija svakako neće staviti potpis na ovaj dokument u Dubrovniku ukoliko se ispod njega potpiše i Vjosa Osmani, takozvana predsednica lažne države Kosovo.

Podsetimo, Vučić je ranije obelodanio da u tekstu predloženog dokumenta stoji obaveza uvođenja sankcija Rusiji što je za našu zemlju neprihvatljivo. On je čak naveo da organizatorima nije bilo dovoljno što su neke reči jednom pomenuli već su ih ponovili pet puta u papiru:

- Naveli su da je tako grozna, užasna, jeziva i ne znam kakva još agresija Rusa. Pa onda zlikovci, zločinci, kriminalci, ubice, ovakvi, onakvi i tako dalje, a onda dođu do sankcija, pa onda nije dovoljno, podržavamo sve one koji su uveli sankcije, nego zahtevamo da svi moraju da uvedu sankcije i tako dalje. Ovo što vi opisujete, to nas je baš briga, opisujte šta hoćete. Ali gde vi nama zapovedate šta ćemo mi da radimo, e to ne možemo. Tako da, to ćemo da vidimo - rekao je Vučić.

Na Samitu u Dubrovniku, pored zvaničnika iz regiona prisustvuje i Vladimir Zelenski, kome je istekao mandat predsednika Ukrajine.

