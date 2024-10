BANATSKA PRUGA KOŠTA MILIJARDU EVRA Vučić: Od Beograda do Budimpešte stizaće se za 2 sata i 40 minuta

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink istakao je da će naši mađarski prijatelji rešiti probleme sa prugom.

Foto: Ministarstvo

- To je važno za sve nas. Neće biti lako da izdržimo sve projekte to mnogo košta. Banatska pruga košta milijardu, ali do sada smo izdržali. Važno je da sve što smo zamisliti do Ekspa 2027. i završimo - kaže predsednik, te dodaje da je narod navikao na ovakve vesti, iako to baš i nije tako pogotovo ako se uzme situacija do 2012. godine.

Od Beograda do Budimpešte stizaće se za 2 sata i 40 minuta, na šta je Papadakisova rekla da je to ogromna investicija koja zahteva hrabrost i investiciju.