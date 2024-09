VUČIĆ OTKRIO ŠTA JE GLAVNA TEMA U NJUJORKU: Ukrajina je tek deveta ili deseta tema kod građana SAD

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Njujorka.

Foto: Printskrin Informer

- U politici ništa ne dođe posle jednog dana. Kinezi kad otvaraju velike fabrike govore dugo zato što je mnogo truda uloženo. Kod nas to sve prođe... Ljudi kod nas još nemaju svest da je to za nas život, ono što isplaćuje plate i penzije... Nema velikih uspeha u jednom danu. Za nas je važno da Srbija ima svoju prepoznatljivu poziciju i potreban nam je uravnotežen pristup svetskim problemima - kazao je on.

Ističe da je u razgovoru sa desetinama svetskih lidera gledao da jačamo ulogu Srbije.

- Naša pozicija nije laka. Ko kaže da će da je reši za dan nije dovoljno ozbiljan i odgovoran. Moramo da budemo racionalni i da guramo zemlje napred, da se borimo za nove investicije - rekao je Vučić.

Kaže da je u Njujorku glavna tema Bliski istok, a Ukrajina je već deveta ili deseta tema kod građana SAD.

- Ko god da pobedi neće biti onakva podrška Kijevu kao ranije. Znam koliko su pragmatični i racionalni - kazao je Vučić.