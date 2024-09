"KAKO TE NIJE SRAMOTA, BEDO LJUDSKA?" Bulatović brutalno odgovorio Đilasu - Ukrao si 619 miliona

DEJAN Bulatović, narodni poslanik SNS-a, brutalno je tokom današnje sednice Skupštine odgovorio Draganu Đilasu.

Foto: Printskrin

Dejan Bulatović je tokom zasedanja reklamirao povredu poslovnika i odgovorio na Đilasove tvrdnje o statusu političara na vlasti.

- Da li je moguće da Dragan Đias priča o socijalnom statusu određenih političara na drugoj strani. Da li je Dragan Đilas, koji ima tolike stanove osoba koja treba da priča o moralu i to šta ima predsednik Vučić, kad on svakako ima više, ukrao je 619 miliona. To je čovek koji je izdao sve što može da se izda. I bivši prijatelju, šta creniš kako te nije sramota? Ti si najveći dokazani lopov, tukao si psa u mom dvorištu, napdao ženu. Kako te nije stamota, bedo ljudska - rekao je Bulatović.