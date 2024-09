ZAŠTO SERGEJ NIJE SEVERINA - Opozicija u Beogradu branila pevačicu, a posle privođenja Trifunovića u Hrvatskoj zbog verbalnog delikta - muk

MOŽETE li da me razmenite za Severinu? Ovo je, čekajući šta će reći preki sud članice EU Hrvatske (dobio je 60 dana uslovne kazne, osnosno 59 jer je jedan proveo u zatvoru, plus 150 evra troškova), nakon što je pre dva dana uhapšen zbog verbalnog delikta na graničnom prelazu Bajakovo, na društvenim mrežama pitao glumac Sergej Trifunović.

Foto: Printskrin

Odgovor je: "Ne možemo". Jer, nemamo za koga. On je bio "zarobljenik" kojem je oduzet pasoš, a Severina nije. Kada je pevačica zadržana nedavno na granici prilikom namere da uđe u Srbiju, odgovorila je na nekoliko pitanja na osnovu stavova koje je ranije iznosila, a posle rutinske kontrole, rečeno joj je da može da nastavi put, ali je odbila i vratila se kući. Sergej je odveden da pojasni objavu sa društvenih mreža zbog koje je i uhapšen, a izrekao ju je pre godinu dana kada su ga novčano kaznili i proterali iz Hrvatske na godinu dana zbog nedoličnog ponašanja njegovog psa:

- Nadam se da ćete od tih preko hiljadu evra sašiti sebi lepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke na koje se ovom prilikom po..... po članovima 5, 17 i 36 biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi.

Trifunovića nije branila Severina, ali on nju jeste. Nemi su ostali i političari opozicije, isti oni koji su skočili za pevačicu, ali nisu za svog političkog saborca Sergeja.

Foto: ATA images Severina Vučković

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je, pre izricanja kazne, od hrvatskih vlasti da što pre puste na slobodu glumca, a od svih državnih organa Srbije, posebno od Ministarstva spoljnih poslova, da se maksimalno angažuju i učine sve kako bi on bio oslobođen i vraćen u Srbiju.

- Čovek koji je moj politički protivnik, osnivač Pokreta slobodnih građana, ali je i građanin Srbije, uhapšen je da niko nije dovoljno razumeo ili dobro razumeo zbog čega. Pre nekoliko dana videli smo opštu hajku protiv države Srbije, organizovanu spolja, iznutra, samo zato što je jedna estradna umetnica iz Hrvatske zadržana više desetina minuta na graničnom prelazu. Nije pritvarana, nije hapšena, nije maltretirana. Isti ti, iznutra i spolja, ćutali su kada je advokat Nemanja Berić iz Beograda bio utamničen na 15 dana, samo zbog nekakve pesme objavljene na njegovom ličnom fejsbuk-profilu - naveo je Vučić.

On je apelovao na hrvatske vlasti da razumeju da utamničenje Srba ne vodi stvaranju boljih odnosa:

- Ne želim da izgovoram teške reči i kvalifikacije, koje su oni zbog nekoliko desetina minuta zadržavanja govorili o Srbiji, već samo molim i zahtevam od njih da se ponašaju racionalno i da Trifunovića što pre puste na slobodu.

Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da ne može da ulazi u "meritum stvari u slučaju privođenja Trifunovića, ali da je on omalovažavao hrvatsku policiju":

- On je tamo dao neke izjave, omalovažavao je hrvatsku policiju, upoređivao je s vremenima koja su iza nas. Svaki oblik netrpeljivosti, ponižavanja, omalovažavanja treba sankcionisati. Svako ko se tako ponaša mora biti pozvan na red - dodao je ministar.

No, kazne zbog izgovorene reči hrvatskim vlastima odavno su manir. Tako su nedavno za persone non grata proglašeni političari iz Crne Gore Milan Knežević, Andrija Mandić i Aleksa Bečić zbog donošenja Rezolucije o genocidu u Jasenovcu. U njihovim fiokama i dalje stoje, a po potrebi se izvlače, tajne "optužnice". Tako je pre dve godine u Grčkoj uhapšen Jovan Cvetić, koji se tereti za "ubijanje civila i miniranja kuća i crkve u Voćinu i Humu, između avgusta i decembra 1991. godine". Hrvatska je tražila izručenje, ali je Atina uvažila argumente Srbije i on je krajem avgusta došao u našu zemlju. Samo po osnovu objava na društvenim mrežama do sada su privedena devetorica Srba.

Groteska u sudnici POŠTO je proces protiv njega okončan, a pasoš mu vraćen, Trifunović je rekao "da će ionako postati građanin Hrvatske, jer mu je supruga Isidora Riječanka". Nakon što je izašao iz sudnice, glumca je na hodniku dočekao službenik policijske uprave za zakonitost postupanja, pokazao mu značku i rekao mu da pođe s njim. Na pitanje zbog čega želi razgovor sa njim, službenik je rekao: "Moramo da proverimo da li ste sada zakonito u Hrvatskoj". - Kako ne bih bio zakonito, kad ste me uhapsili na Bajakovu i doveli - odgovorio je glumac, a prenela "Slobodna Dalmacija". Iz Zagreba je stigao i srpski konzul Stefan Ristić koji je rekao da ga Trifunović nije zvao lično za pomoć, ali je došao da mu pruži podršku kao građaninu Srbije.