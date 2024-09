ĐURIĆ: Kurti i njegovi saradnici ne nameravaju da odustanu od politike jednostranih poteza

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na navode iz Prištine, da odbacuju mere i zahteve predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: D. Milovanović

- Negativne reakcije predstavnika Prištine na mere koje je, sa ciljem zaštite ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji i reafirmacije dijaloga, obznanio Beograd, jesu potvrda činjenice da Aljbin Kurti i njegovi saradnici ne nameravaju da odustanu od politike jednostranih poteza i negacije same suštine normalizacije odnosa. Pozivam i ovom prilikom najviše predstavnike privremenih institucija samouprave u Prištini da odustanu od politike nasilničkog etnonacionalizma i da se vrate za pregovarački sto, kako bi proces normalizacije odnosa bio otkočen tamo gde su ga i blokirali - na pitanju formiranja Zajednice srpskih opština. Umesto fraza o Evropi, međunarodnim partnerima i demokratiji, potrebno je da momentalno zaustave nasilje nad Srbima i bezočno kršenje njihovih ličnih i kolektivnih prava, jer u ovome trenutku to je najevropskija stvar koju mogu da urade. Međunarodna zajednica, ukoliko želi stabilan zapadni Balkan i obnavljanje produktivnog dijaloga Beograda i Prištine, treba da izvrši pritisak i stavi tačku na Kurtijevu politiku nasilja, kad on to ne želi da učini svojevoljno, jer, ponovo naglašavam, odbrana prava Srba na Kosovu i Metohiji i sprečavanje njihovog proterivanja jeste i odbrana fundamentalnih evropskih vrednosti - navodi Đurić.