"NAŠMINKALI" KUĆU NACISTE ZA IZLOŽBE?! Obnovljen objekat u Južnoj Mitrovici uprkos protivljenju i EU

UPRKOS protivljenju dela međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji, pre svega Kancelarije EU kao i UNDP, koje su posle reakcije srpske javnosti odustale od učešća u projektu, tzv. kosovsko ministarstvo kulture završilo je obnovu kuće za koju Priština tvrdi da je pripadala Džaferu Devi, poznatom albanskom nacisti i kolaboracionisti. Radovi na objektu u južnom delu Kosovske Mitrovice trajali su dve godine.

Projekat renovinaranja izradila je švedska organizacija "Kulturno nasleđe bez granica", sa svojim ogrankom u Prištini, a vrednost radova je pola miliona evra. Prema nezvaničnim informacijama, tu sumu je obezbedilo tzv. kosovsko ministarstvo kulture.

Predviđeno je da u obnovljenom objektu, u kojem tvrde da je boravio nekadašnji ministar unutrašnjih poslova "velike Albanije" u periodu Drugog svetskog rata i najodgovorniji za progon Srba, Jevreja, Roma i Albanaca, bude Regionalna agencija za čuvanje kulturne baštine i Galerija umetnosti.

- Deva je bio jedan od najistaknutijih albanskih kvinslinga i kolaboracionista na KiM, kao i saradnik Nemačke vojne obaveštajne službe nekoliko godina pre početka Drugog svetskog rata, dok je u Drugom svetskom ratu bio inicijator i sprovodio zločine nad Srbima, Jevrejima, Romima, pa čak i Albancima - podseća za naš list istoričar i savetnik u Muzeju žrtava genocida dr Nenad Antonijević.

On opominje da se obnovom kuće Džafera Deve rehabilituje njegova ličnost i sprovodi negativna revizija Drugog svetskog rata što, kako dodaje, nije retka pojava u velikom delu Evrope:

- To je loša poruka, jer prekrajanje istorije i rehabilitacija nacista koja se na KiM trenutno sprovodi bez jasne reakcije međunarodne zajednice, zabrinjava jevrejsku zajednicu, Srbe i sve pobornike antifašizma.

Miloš Damjanović, istoričar iz Kosovske Mitrovice, podseća da je u objektu za koji kažu da je Devina rodna kuća, bilo sedište kosovskomitrovačkog vojnog okruga, a jedno vreme je tu bila bolnica:

- Najbolnije u čitavoj priči je to što je objekat renoviran, predstavljen kao rodna kuća Džafera Deve, a da nije postavljena tabla kako bi javnost mogla da sazna o kakvoj je osobi reč. To je važno posebno zato što prištinske vlasti nameravaju da tu okupljaju građane preko umetničke galerije, kao i da se u njemu čuva nekakva kulturna baština. Osim zaobilaženja istorijske istine o samom Devi, dodatno je sporno skrnavljenje upravo kulturne baštine, budući da je objekat od nastanka do Drugog svetskog rata bio zgrada Mitrovačkog vojnog okruga u vlasništu Kraljevine Jugoslavije, kao i da nema nikakvog dokaza da je kuća bila u vlasništvu Deve - zaključuje Damjanović.

Oteli još jednu zgradu u Zvečanu NELEGALNI albanski gradonačelnik Zvečana Iljir Peci naveo je juče na svom fejsbuk-profilu da je objekat Javnog komunalnog preduzeća u Zvečanu predat na korišćenje ovoj opštini. Inače, ova zgrada zatvorena je krajem prošlog meseca u akciji tzv. kosovske policije kada su na ulazu istaknuti natpisi "Opština Zvečan" i "Mnistarstvo unutrašnjih poslova Kosova - Agencija za civilnu registraciju".