SRBIJA ZNA DA SANKCIJE RUSIJI NE ŠKODE PUTINU NEGO EVROPI: Harald Vilimski, šef delegacije Slobodarske partije Austrije u EP, za "Novosti"

KADA bi Srbija uvela sankcije Rusiji, dobila bi prijatelje iz koalicije duginih boja, a Ursula fon der Lajen bi se radovala. Koliko znam, postoji stara osovina između Moskve i Beograda a Srbi, isto kao i Mađari, znaju da sankcije prema Rusiji ne škode Putinu nego Evropi. To, hvala bogu, Srbija prepoznaje, te zato i ne uvodi sankcije.

Ovo u intervjuu za "Novosti" kaže austrijski političar Harald Vilimski, šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu. Ova stranka je na poslednjim izborima za EP ostvarila istorijski rezultat, odnela pobedu u toj zemlji, a treća je po snazi u skupštini Starog kontineta.

Vilimski je među malobrojnim evropskim političarima koji je otvoreno izrazio sumnju u legalnost i opravdanost jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, rekavši da je to bio rezultat međunarodnog pritiska i da nije odražavalo volju svih naroda u regionu. On često kritikuje odnos međunarodne zajednice prema Srbiji, pogotovo poteze Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, smatrajući da naša država nije adekvatno priznata i da su međunarodne intervencije u regionu bile pristrasne.

Tokom dvodnevne posete Beogradu, Vilimski se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i ponovio im svoj stav da, od svih zemalja na Balkanu, jedino Srbiju vidi kao potencijalnog kandidata za ulazak u Evropsku uniju.

- Sa predsednikom Vučićem sam razgovarao o tome kako možemo da se udružimo, da napravimo alijansu da bismo zaustavili napade političara levog spektra na Srbiju i Mađarsku i kako da produbimo te odnose koje sada negujemo. Srbija je, poput Mađarske, bila kritikovana zbog poslednjih izbora. Bio sam posmatrač u Mađarskoj i video sam kako su tekli izbori. Nije bilo nikakvih problema. Takođe, znamo i da su izbori u Srbiji bili slobodni i da nije bilo nikakvih manipulacija, dok su socijalisti poput Andreasa Šidera napadali vašu zemlju i govorili kako glasanje nije bilo fer i korektno. Branio sam i Srbiju i Mađarsku jer sam ubeđen da je sve bilo u najboljem redu. Bio sam počastvovan i pozitivno iznenađen kada mi se predsednik Vučić zahvalio zbog tog stava.

o Zašto su Vučić i Orban, kako ste rekli, najkritikovaniji lideri u ovom delu Evrope?

- Zato što imaju svoj stav, usuđuju se da kažu to što misle. Stoje iza svojih država i za svoje države, a ne za neku evropsku "mešavinu" koja nije prirodna u tom smislu. Takođe, kritikovani su jer ne učestvuju u ratnohuškačkoj retorici kada je reč o sukobu Rusije i Ukrajine. Tu su neutralni, za razliku od ostalih lidera i ne žele da učestvuju u sankcijama Ruskoj Federaciji. A i vidimo da većina naroda i u Srbiji i u Mađarskoj podržava tu politiku svojih lidera.

o Da li je u globalnom sudaru, koji je proistekao iz sukoba Rusije i Ukrajine, najveći gubitnik Evropa? Amerikanci uredno kupuju uranijum od Rusa, njihova ekonomska saradnja se, paradoksalno, uvećala, dok lideri EU razbijaju glavu misleći kako će dočekati ovu zimu bez jeftinog ruskog gasa?

- Evropa jeste gubitnik, ali najveći gubitnik su majke koje su izgubile svoje sinove na ratištu, deca koja su izgubila svoje očeve. Više od 600.000 ljudi je stradalo, što je neverovatno. Moj politički cilj je da prekinemo sa tim ubijanjem, kako još dece ne bi ostalo bez majki i očeva. Ne smemo da budemo ludi kao drugi činovnici-političari koji žele da se ovaj rat produži. Naravno da neko profitira od ovog rata, ali gubitnici su građani zbog rasta inflacija i rasta cena u energetskom sektoru.

o Jedan ste od retkih poslanika u EP koji je javno stao u odbranu srpskih manastira na KiM. Imaju li ostale vaše kolege iz EU svest da je na KiM ugrožena evropska hrišćanska baština ili je većina na liniji onoga što smo gledali na otvaranju OI u Parizu?

- Imate duple standarde u Evropi, dobre i loše. Loši su Viktor Orban i Mađarska, Aleksandar Vučić i Srbija, mi u Slobodarskoj stranci Austrije. Zato često izostaje pomoć i Srbiji, zato što smo mi kao stranka, a i ljudi poput Orbana i Vučića, dužni samo svom narodu i državi, a ne velikim koncernima, ne velikim evropskim strankama, već služe samo svom narodu. Današnja politika EU je politika duginih boja, i to se ova trenutna evropska politika protivi Rusiji, i to samo zato da bi se energetsko tržište podelilo i da se energetika okrene ka SAD.

o Šta Srbija može da uradi kako bi prestao teror prištinskih vlasti nad Srbima na Kosovu i Metohiji? I zbog čega Kurti nekažnjeno krši sve do sada postignute sporazume?

- Ne pristaje meni da, kao strani političar, dajem Srbiji savete kako će da rešava taj problem. Srbija je ponosna i suverena država. Zašto se Evropska unija i međunarodna zajednica ophode prema Srbiji tako, često bez dovoljno podrške, zato što Srbija vodi politiku sličnu Viktoru Orbanu koji ne želi da učestvuje u ovoj situaciji, u ovim nemirima u Ukrajini, ne želi da daje podršku nijednoj strani da se rat proširi. Mi, kao stranka se zalažemo da Srbija mora da funkcioniše kao zaštitnik svojih građana na Kosovu i Metohiji i tih ljudi koji su tamo ostali.

o Može li doći do kompromisa na KiM ako Albanci ne vide ni jedno ni drugo rešenje osim da Beograd prizna jednostrano proglašenu nezavisnost?

- Verujem da se može doći do kompromisa, ali političke okolnosti moraju da se promene u Evropskoj uniji. Takođe, mora da se promeni i situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, a prvi korak ka tome su predstojeći izbori. Drugo, naša alijansa postaje sve jača, do danas su Fon der Lajenova i njena ekipa jaki, ali naš savez se širi i može doći do drugačijih političkih okolnosti. Svima nam je potrebna politička promena, ne samo u SAD, nego i u celoj Evropi.

Sa Brnabićevom o bližoj saradnji NA sastanku sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić Vilimski je razgovarao o jačanju parlamentarne demokratije. Delegacija FPO izrazila je želju za produbljivanjem saradnje sa Srbijom i očekivanja da će u budućnosti dodatno osnažiti prijateljske odnose. Vilimski je istakao da sa pažnjom prate dešavanja u Srbiji, te da ih neizmerno raduje što će predsednica parlamenta raditi na jačanju međunarodne saradnje. Brnabićeva se zahvalila Vilimskom na podršci koju je njegova partija javno pružala Srbiji u reformama i približavanju EU. Na sastanku je bilo reči o nastavku evropskih integracija Srbije, trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o nedavno potpisanom Memorandumu o održivim sirovinama između Srbije i Evropske unije. Brnabićeva i Vilimski su razgovarali i o trenutnoj geopolitičkoj situaciji u svetu i regionu, uz zaključak da su mir i stabilnost preduslov za dalji ekonomski napredak. U delegaciji su bili i predsednik Slobodarske stranke za Beč Dominik Nep, šef poslaničke grupe u bečkom parlamentu Maksimilijan Kraus i spoljnopolitički savetnik Slobodarske stranke Beč Konstantin Dobrilović.

o Ruske i kineske službe obavestile su državni vrh Srbije da zapadne države rade na tome da antilitijumske proteste u Beogradu pretvore u novi Majdan. Koliko je to realno?

- Nadam se da u Beogradu neće biti novog Majdana, ali moramo prvo da sačekamo izbore u SAD, da vidimo kojim tokom će to ići dalje. Znamo da su u Majdanu bili uključeni ljudi iz Demokratske stranke SAD. Kad samo pomislite da je sin tadašnjeg ministra spoljnih poslova SAD pozvan da bude u glavnom odboru energetske firme u Ukrajini, a državljanka Amerike je postala ministarka finansija u Ukrajini posle Majdana. U periodu od 2016. do 2020, kad je Tramp bio predsednik, nije bilo ratova kao danas, ako se desi da republikanci pobede nadamo se da će Amerika da ostavi Evropu malo na miru. Biće promena nabolje samo ako Kamala Haris izgubi. Ona je još gora od Bajdena i za Evropsku uniju, a pogotovo za Srbiju. Što se tiče litijuma, rekao sam Vučiću da, kao evropski poltičar, pozdravljam taj projekat i predlažem Srbiji da nastavi agendu o litijumu, jer je to dobro za srpsku privredu i ekonomiju. Naravno, pazeći na ljude i prirodu i poštujući parametre jer Srbiji i Evropi treba dosta blagostanja, a litijum bi to mogao da donese. Telefoni koje držimo u rukama imaju litijumske baterije, a neophodni su nam. Glupo je zatvarati oči na litijum koji dolaze iz Kine i Afrike, gde iskorištavaju decu da to rade. Ovima što kritikuju je to dobro, a kada Srbija želi da kopa litijum onda to nije u redu. Podržavam Srbiju da iskoristi priliku i to uradi, da otvori nova radna mesta, puni budžet, a i nama Evropljanima to mnogo znači. Rekao sam Vučiću da želim da Srbija postane deo reformatorske evropske alijanse.

o Šta je potrebno da se desi da EU postane De Golova "Evropa otadžbina" a ne "Evropa centralizma i duginih boja" Ursule fon der Lajen?

- Stranke poput naše stranke moraju da jačaju, da dobijaju izbore. Imamo savez koji je prezentovan u Beču, Babiš iz Češke, Viktor Orban iz Mađarske i naš predsednik stranke. Trenutno smo treća snaga po jačini u Evropskom parlamentu i pregovaramo još sa dve frakcije da nas podrže kako bi smo postali druga najjača stranka u parlamentu. To ne znači da će se preko noći sve promeniti nabolje, ali na početku možemo da stopiramo ovo ludilo koje se dešava i da vršimo pritisak na institucije EU.