VUČIĆ U REPUBLICI SRPSKOJ: Svečano otvoren Dom zdravlja "Srbija" - Predsednik i Dodik se obratili novinarima (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom otvaranju novoizgrađenog Doma zdravlja "Srbija".

Foto: Novosti/Marko Kolašinac

Obraćanje novinarima

Dodik je istakao da se ovakvi objekti grade za budućnost, za ljude koji će tu živeti, te da se u okviru deklaracije koju smo potpisali odnosi Srbije i Srpske razvijaju nikada bolje.

- Srbija stoji između Dejtonskog sporazuma i to nama olakšava našu političku borbu - rekao je on.

- Imali smo mnogo važnih poseta Beogradu i Srbiji i mnoge važne posete svetskim liderima, a nekako se uvek najbolje osećate kada ste sa svojim narodom i kada sa njime možete da delite dobro i zlo. Mnogo sam srećan što sam danas ovde. Mi samo razmišljamo o miru i o ekonomskom rastu. Tu smo i kada je teško. Nismo mi prijatelji pa da budemo posebno dobri u teškim okolnostima. Mi pripadamo istom narodu i nama je obaveza - rekao je Vučić.

- Pa će Kurti da ih odvrati da ostanu na Kosovu? Kad sam bio mali gledao sam cirkus Medrano i moskovski cirkus koji je tada bio najbolji na svetu u tom trenutku. Ali ovakav cirkus kakav su u stanju da prave Aljbin Kurti i njegove od donjeg dela leđa muve iz centralne Srbije, poput Čanka i Sonje Biserko, još nisam gledao. Srbi sa KiM će ostati na KiM. Uprkos želji Kurtija, Nenada Čanka i Sonje Biserko i mnogih drugih da oni nestanu. Napamet mi ne bi palo da tako nešto smislim - kratko ali glupo - odgovorio je Vučić na pitanje o lažima Nenada Čanka i Sonje Biserko o tome da Srbija planira da Srbe sa Kosova i Metohije preseli u Novi Pazar.

- Moraćemo da sednemo. Mi smo iskoristili EKSPO kao metaforu - ne mislimo samo na to mesto, nego na razvoj cele Srbije pre svega, ali mislim i da ceo region mora da ima koristi od njega, a pre svega naš narod u Republici Srpskoj - rekao je on.

Dodao je da će Srbija uvek pomoći Republici Srpskoj.

- Dugo sam razgovarao sa Makronom o mnogim pitanjima. Razgovarali smo do 4 ujutru. To nam je treći put da tako razgovaramo. Mi se trudimo da gradimo mostove. Takva nam je politika i zato nas i više poštuju. Za mene je jedini cilj da svi zajedno živimo u miru i baš me briga da li će neko da mi veruje ili ne. Ja to da promenim ne mogu i zato gledam pravo ispred sebe, ne gledajući na one koji se za mnom bacaju. Na kraju ostaje ovo ovde. Sve najgore o meni mislili i ne, na kraju morate da kažete kada dođete ovde da ovaj Dom zdravlja iuzgleda lepo - zaključio je Vučić.

Počeo obilazak Doma zdravlja ''Srbija''

Predsednik Vučić krenuo je u obilazak doma zdravlja Srbija.

Upoznat je sa kapacitetima i raspodelom odeljenja, ali i sa osobljem i pacijentima koji su se zatekli na tom mestu.

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić obratio se okupljenima nakon što mu je uručena specijalna povelja zahvalnosti.

Foto: D. Gavrić

- Za mene je danas ogromna čast što sam ovde, i presrećan sam zajedno sa vama - rekao je on i istakao da je Srbija u ovaj objekat uložila oko milion i 800 hiljada Evra.

- Nastavićemo to da činimo, koliko god možemo da pomažemo. Mi ne možemo da opišemo koliko vi nama pomažete opstankom na svojim ognjištima.

Foto: D. Gavrić

- Otac mi je sa ove strane Drine iz sela Čipuljić kod Bugojna, Kada sam bio mali, pošto je to srpsko selo, uvek se pričalo o Srbiji. Neko je vozio debla, neko svinje za Srbiju. Svaki put, bez obzira što je Srbija u tom trenutku bila manje razvijena, oni su ulazili sa posednom emocijom, vraćali se i uvek govorili 10 puta lepše od onoga što su mogli da vide u našoj Srbiji. Kao neko ko je rođen i ceo život živeo u Beogradu nisam mogao da razumem odakle tolika ljubav, sve dok me jedan dovan čovek koji je poginuo tokom ratova od 92. do 95. nije naučio tome. On je rekao "vi u Srbiji ste čuli da postoje neki Srbi...Vi nikada u Srbiji nećete moći da shvatite koliko vas mi volimo, koliko vas mi ljudi sa ove strane Drine volimo, šta je nama Srbija i koliko ona nama znači - rekao je Vučić.

Foto: D. Gavrić

- Ne samo da imate predsednika Srbije koji jednako voli svoju Srbiju i Srpsku, imate narod u Srbiji koji voli Srpsku svim srcem, jednako onoliko koliko vi volite Srbiju. I to je nešto što smo uradili u prethodnm godinama - dodao je predsednik Srbije.

- Kako god bilo Srpska neće i ne može da ide protiv Srbije i Srbija nikada ništa protiv interesa Republike Srpske neće učiniti - najglasio je Vučić.

Foto: D. Gavrić

- Nikada nam nisu bili tako dobri uravnoteženi odnosi kao danas. Poštujemo Bošnjake, Albance, sve druge u regionu - dodao je on.

- Želimo da se poštuju svi međunarodni sporazumi - rekao je Vučić podsetviši da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma.

Građanima Stanara se zahvalio na veličanstvenom dočeku i poručio da šta god grade, grade najbolje i za ponos, da živimo u miru, da poštujemo sve druge nacionalnosti ali da se nikada ne odreknemo svogt srpskog imena i prezimena.

- Mnogo vas volim, živela Srpska, Živela Srbija, zaključio je predsednik čije su reči okupljeni pozdravili gromkim aplauzom i glasnim povicima odobravanja.

Vučić je zamolio Miroslava Janjanina koji je spevao i otpevao pesmu Srbiji, jedinoj i najdražoj, svojoj sudbini i svojoj zakletvi, da je otpeva ponovo.

Obraćanje Dodika

- Republika Srpska Stanare hoće da razvija na najbolji mogući način. Kao i da završimo kompletnu konekciju sa Srbijom, deo auto-puta - rekao je Dodik.

- Republika Srpska ne stoji, zato što je tu Srbija, ona je motor ukupnog srpskog razvoja. Zato se treba okupiti oko ideje Srbije koju je osmislio Vučić - dodao je on i istakao da je zahvaljujući Vučiću promenjen odnos prema Republici Srpskoj.

Ističe da gotovo u svim mestima postoji neka investicija ili projekat za koji je novac izdvojila Srbija.

Foto: Novosti/Marko Kolašinac

Stevandić: Ono što ste uradili za Srpsku je uklesano u kamen, to se neće moći izbrisati nikada

Skidam kapu i više od kape predsedniku Vučiću, jer mnogi su šarali po pesku pa to voda odnese, ali vi ste predsedniče Vučiću što se tiče Republike Srpske sve što ste radili uklesali u kamen i to se neće moći izbrisati nikada.

Ovo je rekao predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić tokom obraćanja na svečanom otvaranju novoizgrađenog Doma zdravlja "Srbija" gde prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Novosti/Marko Kolašinac

- Ne samo u Stanarima, i ne samo u Republici Srpskoj, u Drvaru 106 žena radi u Jumku i ima siguran posao i to je sigurno sprečilo katastrofalno iseljavanje koje je krenulo. I dom zdravlja u Drvaru je pomognut. O tome će predsedniče, koliko ste pomogli, suditi istorija, a istorija uglavnom nikada nije podigla spomenik ovima koji stalno kritikuju i pljuju jer kao što znate spomenice dobijaju ljudi koji su pregaoci i za kojih ostaju dela. Tako je u Srbiji, a tako je i u Republici Srpskoj.

Svečana ceremonija

Svečana ceremonija počela je intoniranjem himni Republike Srpske i Srbije.

Stigli Vučić i Dodik

Foto: Printscreen

"Hvala Vučiću"

Narod se u Stanarima u Srpskoj već okupio u velikom broju da dočeka predsednika Srbije. Nose transparente sa natpisima: "Hvala Vučiću" i "Stanari vole Vučića" "I Stanari su Srbija".

Gradnju Doma zdravlja površine oko 1.700 metara kvadratnih finansirala je Vlada Srbije.

Dom zdravlja, za koji je kamen-temeljac postavljen 15. jula 2022, sa 59 zaposlenih pruža zdravstvene usluge za oko 5.400 pacijenata.

Gradnju Doma zdravlja površine oko 1.700 metara kvadratnih finansirala je Vlada Srbije.