STIGLE PRETNJE MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE Đedović: Nadležni organi hitno obavešteni

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su nadležni organi obavešteni o anonimnoj pretnji upućenoj ministarstvu povodom projekta "Jadar" i da se nada da će oni uskoro utvrditi ko se krije iza tih pretnji koje su, kako kaže, rezultat raznih dezinformacija i širenja panike i straha proteklih godina.

Foto: Ministarstvo

- Tome se mora stati na put jer jednostavno, i kao što je predsednik Srbije juče rekao, nas očekuju dugi razgovori i sa kompanijom i što se tiče projekta ništa se sutra neće dešavati - rekla je Đedović Handanović.

Ona je rekla da još uvek moraju da se sagledaju sve činjenice i da se vidi "da li ima prostora da se projekat na održiv način razvije". "Želimo da uključimo našu stručnu, naučnu javnost, ali i sve međunarodne eksperte i apsolutno ćemo se odgovorno ponašati", rekla je Đedović Handanović za RTS.

Ona je istakla da je juče razgovarala sa zaposlenima Ministarstva rudarstva i energetike, kojima je poručila da ne brinu i da nastave da rade svoj posao profesionalno i odgovorno.

Tokom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji dogovorena je saradnja dve zemlje u oblasti kritičnih resursa, a ministarka kaže da je cilj sticanje znanja koje mogu ponuditi razvijene zemlje.

- Francuska je zemlja koja ima bogatu rudarsku istoriju, ima veoma napredan geološki institut u državnom vlasništvu, usvojila je novi zakon u rudarstvu. Takođe razvili su rudnik litijuma koji je sličan po određenim parametrima našem, završili su javne konsultacije i možemo da vidimo kako su sproveli taj proces, na što su se fokusirali, šta su naučili i na kraju krajeva šta mi možemo da primenimo u našoj zemlji - rekla je Đedović Handanović.

Govoreći o saradnji sa francuskim EDF-om, ministarka naglašava da je Francuska najveći operator nuklearnih elektrana u Evropi.

Kako kaže, ta saradnja je značajna, s obzirom da će kapaciteti uglja biti sve manji u decenijama koje dolaze i da prelazimo na čistije izvore energije.

- Oni imaju veoma razvijen čitav lanac vrednosti od početka izgradnje nuklearne elektrane do kraja, ali i sve one zakonske preduslove, institucionalni okvir, analize, studije koje su neophodne uopšte da dođe do jednog projekta, znači možemo da zaista razgovaramo na razne te teme, ali ono o čemu sad konkretno pričamo je pre svega razmena stručnog znanja - rekla je ona.

Završen je tender za javni poziv koje je ministarstvo raspisalo za izradu preliminarne tehničke studije radi razmatranja primene nuklearne energije u Srbiji u mirnodopske svrhe, a Đedović Handanović kaže da je evaluacija u toku, kao i da ima dosta zainteresovanih kompanija sa istoka i zapada.

S obzirom da moratorijum o primeni nuklearne enrgije i dalje važi, ona naglašava da moratorijum dozvoljava istraživanja iz ove oblasti.

- Zakon jasno kaže i on zabranjuje izgradnju nuklearnih elektrana kao i donošenje investicione odluke, kao i pripremu tehničke dokumentacije, znači projektovanja. Ono što mi radimo je da sagledamo sve prednosti i mane u kontekstu toga i dugoročnog planiranja našeg energetskog sektora - rekla je ministarka.