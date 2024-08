OBRAĆANJE DVOJICE PREDSEDNIKA: Vučić - Potpisan ugovor o nabavci 12 "rafala"; Makron - Srbiji je mesto u EU (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 29. i 30. avgusta 2024. godine. Na kraju prvog dana posete Vučić i Makron obratili su se novinarima u Palati Srbija.

Foto: N. Skenderija/Tanjug

Simboli Beograda u bojama Francuske

U čast Francuske Republike i predsednika Makrona Kula Beograd, Avalski toranj, Brankov most i fontana na Slaviji zasijali su bojama trikolora.

Obraćaju se Vučić i predsednik Francuske

- Dobro došli još jednom u Srbiju. Posebno vam dugujem zahvalnost što ste jedan od retkih koji su izrazili želju da posetite i neki drugi grad osim Beograda - rekao je Vučić.

Foto N. Skenderija

- Hvala vam što ste došli u Srbiju i time još jednom izrazili poštovanje prema srpskom narodu.

- Imali smo duge razgovore. Nastavićemo ih večeras do kasno u noć, imaćemo ih i sutra, o svim važnim bilateralnim pitanjima kako naše saradnje tako i našeg puta u EU.

- Zahvalio sam Makronu na podršci koju je Francuska pružala na EU putu ka našoj zemlji. Iz ovih 11 sporazuma ste mogli da vidite kako kroz sve sfere društvenog života se provlači naša saradnja - poručio je Vučić.

- Imaćemo priliku sutra da vidimo i deo francuskih investicija - rekao je predsednik Srbije.

Istakao je i da naša prerađivačka industrija dobro raste, i svi sektori osim energetike.

- Moraćemo da se borimo mnogo više u budućnosti - rekao je predsednik.

Foto N. Skenderija

- Za nas je velika vest kupovina Rafala. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, od rezervsnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi. 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest. To će doprineti značajnom povećanju operativnih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo deo "Rafal kluba". Hvala predsedniku Makronu što je doneo takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove "Rafale". Iako nije bilo lako. Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Verujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u - rekao je Vučić.

"Ideja o saradnji u oblasti nuklearne energije sa Francuskom bila je moja"

Vučić je izjavio i da je ideja o saradnji u oblasti nuklearne energije dve zemlje bila njegova, ističući da je nuklearna energija, čista energija.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kako reaguje na negativnu kampanju oko nuklearne energije koja se povela u Srbiji uoči dolaska francuskog predsednika u našu zemlju, dodavši da "energija ne pada sa neba" i neko mora tu struju da proizvede.

-Da bismo imali tu struju, moraćemo da promenimo sebe i moraćemo mnogo da investiramo u budućnosti. Ukoliko to želimo. Ako ne želimo, nije problem i bez struje, kako hoćete. Ali te laži i besmislice ne mogu čak ni da komentarišem. Dakle, što se tiče nuklearne energije, to je čista energija, to je sigurna energija u kontrolisanim procesima, to je energija koja nema veze da li je vetar ili je sunce, da li je pala kiša ili nema vetra. Te energije ima uvek, postojano je svakog dana. I to vam daje sigurnost, to daje sigurnost jednoj zemlji - ocenio je Vučić.

Obraćanje Makrona

Nakon predsednika Srbije obratio se i francuski predsednik Emanuel Makron.

Srbiji je mesto u EU, EU treba Srbiju

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da je EU potrebna jaka Srbija, dok je Srbiji potrebna jaka i suverena EU, kako bi branila njene interese.

Makron je rekao da se vratio u Srbiju kako bi videli kako zajednički možemo da nastavimo dalje.

- U poslednjih pet godina puno toga je napredovalo, puno toga se promenilo, uprkos situaciji na međunarodnoj sceni. U poslednjih pet godina naši međunarodni odnosi i partnerstvo doživeli su novi uzlet. Tu je naša ekonomska saradnja, francuska preduzeća, dugoročno su se angažovala na infrastrukturnim projektima kao što su Beogradski metro, modernizacija aerodroma Nikola Tesla, na kojoj ćemo sutra obeležiti uspešno okončane radove, modernizacija mreže za elektrosnabdevanju, upravljanje otpadom ili saradnja u oblasti zdravstva - rekao je Makron.

Foto N. Skenderija

"U važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih"

- Želim da vam se još jednom zahvalim dragi Aleksandre na strateškim odlukama koje ste danas doneli, na angažmanima koje ste preuzeli i kojih se držite od septembra meseca. Puno puta smo razgovarali u proteklih 5 godina, na raznim mestima, delili smo naše analize. Ja sam puno naučio tako što sam vas slušao. Često smo se slagali, a kada se nismo slagali uvek smo poštovali jedan drugog. Ali vi ste uvek radili ono što ste rekli da ćete raditi i to je ono što ja cenim. To je prijateljstvo između naša dva naroda, koje je nastalo u ratu, u borbi za našu Evropu. U važnim trenucima naši narodi su uvek bili jedni pored drugih. Verovatno zato što i srpski i francuski narod imaju ideal romantizma, imaju hrabrost, znaju istoriju. Istorija je važna za njih. Odluke koje smo danas doneli na skroman način nastavljaju ovu slavnu prošlost i naše prijateljstvo koje je zaista snažno. Ja sam vaš iskreni prijatelj, poštujem vas, ja želim da nastavimo da pišemo nove stranice prijateljstva između naša dva naroda, u trenutku kada je jako važno da imamo istorijski solidne prijatelje, a mi to imamo među nama - rekao je Makron.

- Mi znamo koliko je Srbija važna za mir celog kontinenta. Srbija se približila "klubu Rafala" i jako je važno da imamo strateškog partnera. Ja poštujem suverenitet Srbije i partnerstva sa drugim zemljama. Ovo je pokazatelj evropskog duha. Mi imamo garancije kako bismo sačuvali svoju intelektualnu veštinu. Imati poverenja, budite sigurni da smo sve radili onako kako treb. Ja imam poverenje da će ono što smo potpisali zajedno, tako i biti. To doprinosi miru u Evropi. U klubu Rafala imate i Hrvatsku i Grčku. To je prilika za regionalnu saradnju, a u tom klubu je i Francuska. Ovde imate taj strateški aspekt - rekao je Makron.

O Durovu

- Francuska je zemlja koja štiti slobodu govora, štiti i voli inovaciju i preduzetništvo. Mi smo zemlja gde postoji podela vlasti i imamo pravnu državu koju kontrolišu nezavisne sudije i to je dobro. Ja nisam znao da gospodin Durov dolazi u Francusku, i to je normalno jer ja ne treba da znam ko ukazi u Francusku i ko iz nje izlazi, bilo da se radi o francuskim državljanima ili ne. Ja nisam pozvao i nije trebalo da se vidim sa gospodinom Durovom, nisam znao da on dolazi u Francusku. Radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske, koja je organizivala transparentno ovu akciju. Kada govorimo o davanju državljanstva Durovu, to je bilo 2018. godine. Ja potpuno stojim iza te odluke. Radilo se o strategiji gde smo želeli da omogućimo ženama i muškarcima, sportistima, umetnicima, koji žele da nauče francuski jezik,koji žele da razvijaju inovacije, kada oni žele da dobiju državljanstvo mi smo im davali. Ja sam dao državljanstvo gospodinu Durovu, kao što sam dao i drugima. Mislim da je to nešto dobro za našu zemlju i nastaviću da radim to uz poštovanje pravila koja sam ovde spomenuo. Ništa više o tome ne znam i normalno je da ne znam ništa o tome jer se radi o državi prava i pravosudnim organima koji su nezavisni - rekao je Makron odgovarajući na pitanje francuske novinarke o slučaju osnivača Telegrama.

Foto N. Skenderija

Vučić odgovorio francuskoj novinarki

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li se Srbija kupovinom "rafala" udaljava od Moskve i približava EU, istakao da je ponosan na politiku Srbije, što uvek poštuje Povelju UN, što se ne bi moglo reći za mnoge zemlje na Zapadu.

- Ja sam ponosan na politiku Srbije, na to što uvek poštujemo Povelju UN, što se ne bi moglo reći i za mnoge zapadne zemlje, posebno kad je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, a mi smo ga i tada i danas poštovali - rekao je Vučić.

- Znam da bi Emanuel voleo da uvedemo sankcije Rusiji, ali mi to nismo uradili, mi se ne stidimo svoje odluke. Ja ne želim vama da se pravdam zbog toga. Ja objašnjavam svoje političke poteze svom narodu. A pritom, jesmo li nešto učinili protiv Ukrajine? Nismo. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, Povelju UN i doživljavamo ih kao prijateljski narod.

- Više smo humanitarne pomoći, svake vrste pomoći dali mi odavde iz Srbije nego svi na Balkanu zajedno, pa puta dvadeset. Poslednji u nizu je 5000 laptopova koje smo poslali - istakao je Vučić i dodao da stvari nisu tako jednoznačne.

Foto N. Skenderija

Napomenuo je i da je nemoguće, što se tiče "rafala", da Srbija prenese tehnologiju Rusiji.

- Ljudi iz Dasoa su se za to pobrinuli 1000 puta a ne jednom. Ti razgovori su bili veoma teški i naporni. I nizašta na svetu ne bi dozvolili transfer tehnologije. Mi to plaćamo novcem građana Srbije. To nije jeftina stvar, ali je velika stvar za nas. Tačno je da ćemo po prvi put da imamo avione zapadne proivodnje. Zapadne lovce koji će da štite nebo Srbije. I mislim da je to velika stvar za odnose naše dve zemlje. I da je to važna stvar. Ja sada imam napade iz Srbije koji kažu "a što to radite sa Francuskom, a ne Rusijom, Kinom..." A ja ih onda pitam kako mislite da sada ti avioni dođu do nas. A moj posao je da razmišljam o suverenitetu i nezavisnoti Srbije i da uradim sve što je najbolje za našu zemlju. A što da ne radimo sa Francuskom? Što, jesu Rafali loši avioni? Po našem mišljenju Rafal je možda najbolji avion na svetu - poručio je Vučić.

"Francuska nam pruža podršku na mnogo načina, razume poziciju Srbije"

Vučić je izjvio i da Francuska pruža podršku Srbiji na mnogo načina i zahvalio na tome predsedniku Francuske Emanuelu Makronu, što je Francuska razumela poziciju Srbije koja nije laka.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara kako vidi to što je Francuska donedavno bila protivnik prijema novih članica i to što smo sada od predsednika Francuske Makrona čuli da Francuska želi Srbiju u EU i na koji način ta zemlja pruža podršku Srbiji.

- Ja sam stvarno zahvalan i francuskim diplomatama, pre svega francuskom predsedniku Makronu. U mnogo situacija Francuska je razumela poziciju Srbije, koja nije laka i koja nije jednostavna. I nije uvek lako, nije jednostavno, niti razumljivo. Predsednik Makron je podržavao i poslednji put i bio jedan od inicijatora da nam se otvori klaster tri ili četiri - rekao je Vučić. On je istakao da je za njega važnije to što se tokom posete Makrona razgovara o tome kako da se reše problemi oko zelenih koridora, kako da rešavamo probleme oko jedinstvenog prostora za plaćanje, probleme PEM konvencije, kao i sve probleme koji mogu da doprinesu građanima Srbije.

Foto N. Skenderija

- Hoćemo li mi ući sutra u EU? Ja nisam prevarant i lažov da kažem našem narodu - mi prekosutra postajemo član EU. To su meni gluposti. Naravno da nećemo prekosutra postati član EU. Ni ove, ni sledeće, ni one tamo godine nećemo da budemo član EU. I da li su oni ludi za nama i oduševljeni? Nama nisu. Je li to naš strateški put? Jeste. Ali ni ovde baš ljudi ne skaču u nebo kada čuju EU i nije to kao što je nekad bilo. Ali bez obzira na to, to jeste naš strateški put, nemamo kud drugo i ne idemo nigde drugo - poručio je Vučić.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata

U prisustvu predsednika Srbije Aleksandar Vučića i predsednika Francuske Emanuela Makrona u Palati Srbija razmenjeno je 12 potpisanih dokumenta o saradnji dve zemlje u više oblasti, među kojima je i ugovor o nabavci aviona "Rafal" i prateće robe i usluga.

To su Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Francuske agencije za razvoj (AFD) u pogledu međusobne saradnje, koji su razmenili premijer Miloš Vučević i generalni direktor Francuske razvojne agencije Remi Riu, i brojni drugi.

Počeo razgovor Vučića i Makrona u Palati Srbija

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Francuske Emanuela Makrona, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji, počeo je u Palati Srbija oko 18.45 časova.

FOTO: N. Skenderija

FOTO: N. Skenderija

Vučić se oglasio na Instagramu

- Dobro nam došli, dragi prijatelju Emanuele Makron! Značaj Vaše posete za nas je nemerljiv u političkom i ekonomskom smislu, a nadam se da ćemo, kao zemlja i narod, znati da uzvratimo i poštovanje i pažnju koju Vi pokazujete prema našoj Srbiji. Pred nama su novi koraci kojima ćemo proširiti naše partnerstvo i ojačati tradicionalno dobre odnose naše dve zemlje i dva naroda. Živelo prijateljstvo Srbije i Francuske - napisao je Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu buducnostrbijeav.

Predsednik Francuske svečano dočekan ispred Palate Srbija

Francuski predsednik svečano je dočekan ispred palate Srbija, uz počasne plotune i intoniranje nacionalnih himni Srbije i Francuske.

FOTO: N. Skenderija

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

U čast francuskog predsednika vijore se zastave kroz Novi Beograd

Vučić dočekao Makrona na aerodromu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je na aerodromu "Nikola Tesla" francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Foto: D. Milovanović

Foto: D. Milovanović

Foto: D. Milovanović

Foto: Printscreen

Foto: Večernje Novosti

Foto: Večernje Novosti

Foto: Večernje Novosti

Foto: Večernje Novosti

Poslednje pripreme pred Palatom Srbija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Makron u pratnji lovaca sleteo u Beograd

Francuski predsednik Emanuel Makron sleteo je u Srbiju u pratnji lovaca.

Foto: D. Milovanović

Poslednje pripreme na ulicama prestonice

U toku su završne pripreme protokola i obazbeđenja pre nego što visoki gost dođe u posetu našoj zemlji.

Tokom dvodnevnog boravka u Srbiji Makron će razgovarati sa svojim domaćinom predsednik Srbije Aleksandrom Vučićem o više tema.

Pojedine ulice u Beogradu se zatvaraju od 18 sati

Očekuje se da francuski predsednik Emanuel Makron sleti na Aerodrom "Nikola Tesla" oko 18 časova, gde će biti priređen svečani doček.

Nakon toga, uslediće ceremonija svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", pa se očekuje da deo autoputa od aerodroma do Novog Beograda u nekim trenucima bude zatvoren za saobraćaj.