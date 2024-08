VUČIĆ NAJAVIO POSETU PODRINJU: Planiran obilazak opština iz više okruga

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će od sledeće nedelje da boravi u Podrinju i precizirao da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, a da je, kada je reč o iskopavanju litijuma, potrebno da se otvori široka debata.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Sve podrinjske opštine ću da obiđem iz više okruga. Dakle, obići ću i deo Kolubarskog okruga, obići ću i deo Zlatiborskog okruga, dakle Bajinu Baštu, sve do Kostojevića, Bačevaca i Rogačice. Obići ću i Ljuboviju, naravno, obići ću najveći deo Mačvanskog okruga, možda bez Šapca, ali sva ova druga manja mesta. Dakle, od Koceljeve, Bogatića, Vladimiraca, Malog Zvornika do, razume se, Loznice, Krupnja. Dakle, Rađevinu, Jadar, sve ću da obiđem - rekao je Vučić za RTS.

Govoreći o današnjem sastanku sa naučnicima iz različitih oblasti o iskopavanju litijuma, predsednik Srbije je rekao da od njih traži da postupaju po svojoj savesti i u skladu sa svojim znanjem i obrazovanjem.

- Ja tražim da se pitaju oni ljudi koji to znaju i da se bore. Da se bore za bilo koji svoj stav, ali da se bore. To je strašno važno. Ne to, pa država ima obavezu da me plati, pa ima država obavezu da te plati, ali vi svi imate obavezu da radite i da se borite za državu. Što bih ja bio budala i što bih bio lud da idem da se borim, dve i po godine pred kraj svog mandata, da se ne dodvoravam ljudima, pa najlakše je, evo biću heroj. Reći ću, sklonite se i ne treba nam litijum. A šta ćemo onda? A šta ćemo onda za pet godina, za deset godina? Neko mora da razmišlja o budućnosti, a ne o svom mandatu - istakao je Vučić.

Napomenuo je da je danas čuo mnogo argumenata i mnogo dobrih primera i dobrih stvari.

- To su bili ljudi iz naših instituta, sa naših fakulteta i geološke struke i rudarske struke i građevinske struke i hemije i fizike i fizičke hemije i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Svi su bili tu - rekao je on.

I, kako je istakao, dogovor je se nastave razgovori, da se otvori široka debata.

- Imamo vremena, nema nikakvih odluka u narednom periodu. Da otvorimo prvo razgovore, široku debatu, a onda da se borimo za istinu, kakva god da je. I rekao sam ljudima, ne tražimo mi od vas da se vi povinujete nečijem stavu države, recimo zbog ekonomije, zbog velikog rasta, velikih plata, što je svakako činjenica. Ne, molim vas. Vi nam recite šta je to što mislite, mi ćemo da poštujemo vaš stav. Samo tražimo od vas da građanski hrabro izađete i kažete, a ne da podilazite masi ili bilo kome drugom, zato što ne želite da budete napadnuti na društvenim mrežama, ne želite da budete prokazani u nekom od medija - rekao je Vučić.

Istakao je da nema problem da on bude najnapadaniji čovek i ponovio da moli naučnike da pokažu građansku hrabrost, pošto je potrebno njihovo znanje.

- Vi ga imate, mi ga nemamo. Dajte nam to vaše znanje, za koje ste plaćeni, pomozite svojoj zemlji, pomozite svom narodu i ništa više od toga - rekao je Vučić i dodao da je kod njih video veliku energiju i veliku želju da Srbija napreduje.

