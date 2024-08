MOMIROVIĆ: Ostaju rezultati

MINISTAR unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije Tomislav Momirović oglasio se o novim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto N. Skenderija

- Godinama smo svedoci neprincipijelnih, nepolitičkih i očigledno iz inostranstva dirigovanih napada, ne samo na politiku predsednika Republike, već i na njega lično. Ti napadi na politiku koji su vremenom menjali kako svoj intenzitet, tako i sadržaj, dobili su karakter direktnih napada na predsednikovu porodicu, njegovu majku, sina, a sada i na njegov život. Ubojitim i užasnim napadima pokušali su da se diskvalifikuju rezultati politike koja se sprovodi već 12 godina. Ako se fokusiramo samo na ekonomske rezultate, podsetio bih sve građane da je u pitanju politika koja prvi put uvodi stabilan kurs dinara. Ta politika je dovela do stabilnosti snabdevanje u našoj zemlji. Ta politika je dovela do najvećeg rasta plata i penzija u savremenoj istoriji Srbije. Ta politika je dovela do toga da danas imamo čak 550.000 više radnih mesta nego pre 12 godina. Tu politiku ne može niko da izbriše, ma koliko neki dokazano neuspešni kadrovi, razni Šoškići, Bakići, Prelevići, St. Protići, iz sata u sat besmislenim tekstovima bombarduju javni prostor, pokušavajući to da negiraju. Život je samo jedan i prolazan je, danas jesmo, sutra nismo, ali ono što ostaje su rezultati. Rezultate Aleksandra Vučića ne možete da negirate - navodi Momirović.