''TRUDIM SE DA NE UVREDIM NIKOGA, PA NI NJEGA'': Predsednik Vučić o izjavi Slobodana Georgijeva koji je rekao da je on nevaspitan

GOSTUJUĆI na TV Pink, predsednik Republike Srbije je, između ostalog komentarisao izjavu Slobodana Georgijeva koji je rekao da je on nevaspitan.

Foto: Printskrin

- Sebi ću uvek pronaći loše strane. Tačno je da me je jednim delom i ulica vaspitala. Ali sam se okrenuo od ulice i vratio u klupe na fakultetu, kada su moji drugovi pucali jedan u drugog. Jedan je smrtno stradao. Tada sam završio sa ulicom na svaki način. Nikada to nisam krio. Zašto njima smeta ovo? Zato što se ja njih ne plašim. Nisam neko ko je bilo kada pribegao nasilju, niti sam zloupotrebljavao bilo šta. Trudim se da ne uvredim nikoga, pa ni njega, čak ni kada je rekao da bi članove SNS, ubedljivo najbolje partije, smestio u logor, zato što on i njegov gazda ne mogu da budu na vlasti. Njima smeta to što bi oni da vide da se ja njih plašim. Ma neću nigde da idem. Rođen sam u ovom gradu i tu ću da umerem. Ponosan sam na sve što sam uradio, jer ja vidim rezultate. Zapamtite moje reči, neće biti u stanju ne da okreče, nego ni da obiđu sve ono što sam izgradio. I puteve, i mostove, i bolnice, zgrade, kuće... Neće moći da obiđu! Njihov je problem u tome što kada prete da će neko plivati u reci, meni su smešni. Ja znam ove tipove, sve ih znam. Kao mnogo su pametni. Ja stojim, gledam ih, smešni mi svi zajedno. I sto puta kažem narodu, opasne su to stvari, mnogo novca spolja ima tu. Milijarde evra su uložene u njihov medijski sektor. Sa samo jednim ciljem! A do sada nisu uspeli. Ne mogu da podnesu da postoji neko ko je hrabar i neće da ustukne. Ja sam takve prozreo odavno - kaže predsednik o izjavi Slobodana Georgijeva, koji je rekao da je on nevaspitan, predsednik kaže da je mnogo toga iz kuće poneo, i da su ga vaspitavali roditelji.