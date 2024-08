"SIMBOL POSVEĆENOSTI KA IZVRSNOSTI": Vučić prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za pripadnike "Kobri" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvoao je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Pitanje novinara

O poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona i brutalnim lažima da dolazi u Srbiju kako bi dogovorio odlaganje nuklearnog otpada u našoj zemlji, Vučić kaže da nije važno koliko je neka laž sumanuta, te da će je oni ponoviti hiljadu puta.

- Kažu da li je možda najava saradnje sa francuskim EDF-om gde najavljujemo projekte o obezbeđenju električne energije, putem nukelearne energije, da li to znači i nuklerani otpad... To je toliko glupo da nemam reči. Ali i bezobzirno i odvratno... Problem je u tome što namerno ruše zeljmu najbeskrupuloznijim lažima. Inače njihova ideja je bila da se priča sa EDF-om... - rekao je Vučić te dodao kako su Hrvati i Slovenci uspeli da nas prevare, jer je Srbija kroz istoriju imala ljude koji su malo znali i uvek nešto izbegavali, i da nam je zato danas teško da stignemo te koji su nas tobože prevarili.

- Trebalo bi da je sramota one koji to tako rade, ali mislim da kod njih stida nema - rekao je Vučić.

O navodima Đilasa da treba da se leči, predsednik kaže da ne misli da je njegovo stanje fantastično, ali da problem u glavi nema.

- Problem je u tome što u 4 reči nije uspeo da sastavi i da napiše onako kako to treba, već je u te 4 reči pokazao da je nepismen i da ne zna gde zapeta treba da se stavi. Što se lečenja tiče u pravu je... Nije trebalo da se leče oni koji se hvale da su imali na bankonim računima imali 619 miliona... trebalo bi da su penzije i plate duplo manje - dodao je Vučić.

Napomenuo je i uništavanje naše vojske, te da su u pravu što je on za lečenje, jer je osnovao Er Srbiju kada je JAT uništen, što je spasao mnoge gradove...

- Nisam plakao ni jednom kada su mu izgovarali najstrašnije stvari, nisam cmizdrio ped kamerama i tražio nečiju zaštitu - rekao je on.

Predsednik kaže da će naučiti opoziciju o tome šta je taktika i tehnika premošćavanja, te da se inače uči o tome kako će obraćanje da izgleda.

- U prvom delu obraćanja govorio sam o eihovoj temi, a to je svaki dan 'zauzećemo ovo, blokiraćemo Nedeljice, plivaćete po Savi, trčaćete onamo, iselićemo i njega i majku Angelinu'... Nikada nigde neću da idem, u ovom gradu sam rođen i u ovoj zemlji ću da umrem - dodao je Vučić, te pomenuo na haos u doba korone koji je pravila opozicija iako je Srbija tada u regionu bila prva i najbolje opremljena vakcinama.

- I sad vam kažem "o' ta posla nema ništa"... Ni jednom vam to neće poći za rukom. Nikada više 5. oktobra neće biti u Srbiji. Srbija je dovoljno sazrela da ne dozvoli ni domaćem ni stranom faktoru da nasilno preuzme vlast... Opet ćete da izgubite - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će se uskoro pojaviti spisak proizvoda koji će imati zaista najbolju cenu, te da mu je drago što cena nafte pada, kao i to da ga raduje što se nada da će u decembru moći da se isplate povećane penzije.

- Mora da se pomogne poslodavcima i podigne neoporezivi deo. Strašno je važna minilana zarada. Smanjujemo siromaštvo. U junu je minimalac primalo skoro 100.000 ljudi. Što ga više povećamo pokazujemo koliko je važno da vodimo računa o svim radnicima - pojasnio je Vučić govoreći o pregovorima poslodavaca i sindikata.

- Verujem da će doći do dogovora i to je moja molba Vladi, da se pokrije potrošačka korpa minilanom zaradom, dakle oko 53 hiljade da bude minimalna zarada, ako to uspe bio bih veoma srećan - rekao je predsednik.

Potom je odgovorio na pitanja N1.

- Svakoga dana po naredbama Dragana Šolaka iznosite optužbe. Nije problem kada iznoste uvrede i to svakoga dana... Ja za Šolaka nisam rekao da je ubica, već kukavica, kriminalac i tajkun i stojim iza toga. Postoji mnogo postupaka i videćemo šta će presude reći. Nisam rekao da bi on želeo da me ubije već da to neko drugi uradi. Ima ljudi iz kriminalnog miljea koji bi to da urade, a drugi bi od toga da se okoriste... Nikada se niste pitali je li moguće da neka porodica to trpi tri godine... Kolikos te puta slagali da sam ubio Olivera Ivanovića i kakve ste mete stavili mojoj poridici na čelo... Nemate nikakvo pravo da uzimate matične brojeve članova mojih porodica i tražite šta oni imaju na sebi - rekao je predsednik.

- Svakoga dana nema lažnog analitičara i hoštaplera koji nije došao kod vas na televiziju... Sve to morate da istrpite i onda još dođete da mi držite pridike... Sve vam je rpevrezno inverzno, sve je naopačke... Kad pričate o protestima, ne samo da nisam izbegao temu, nego evo još jedna lekcija... Ja idem direktno da se suočim sa problemom. Premestiću kancelariju na zapadni deo i razgovaraću sa svim građanima... Jel vas sramota kad lažete svaki dan o tome da ćemo da dobijemo rogove i da imamo dve glave... - kaže Vučić.

Predsednik je proučio da mu nije ništa rekao ni Vulin ni niko drugi, već da je to sve izneo sam i da ga niko s polja ne finansira.

- Ne podcenjujem proteste, koji su uzgred svakog dana sve manji... To će tek da se menja i nisam sluajno rekao da ću biti najveći zaštitnik od Rio Tinta koji su doveli Šolak i Đilas dok su ovde krali kablove Telekoma - jasan je Vučić.

- Kada u ovoj zemlji vodite hajku, i kažete kako je normalno da zauzmete stanice i sve, u kojoj to zemlji ima? Ko ste vi da zabranite slobodu kretanja bilo kome, to je ustavna kategorija... gradili smo pruge da bid ste vi tamos eli, napijali se i branili ljudima da se voze. E pa voziće se... Kad im ponudite stručni razgovor, a ne oni će da zovu budale da dođu da vređaju, a u međuvremenu će još teorija da se pojavi o vanzemaljcima - rekao je predsednik.

- Nestalo im vinjaka... Šta oni pripremaju. Pa mogli su da pripreme pobedu bar na nekim izborima, ne pripremaju oni ništa za septembar - kazao je predsenik.

Vučić je istakao da s jedne strane finansiranje od strane stranaca znači da deo tog novca podiže naš BDP, te je istakao da mu je interesantno zašto pojedina ekološka udruženja dobijaju novac.

- To je nešto što moramo da razumemo... Neki ljudi su uložili milijarde evra u medije da bi im to donelo otimanje vlasti. Daću sve od sebe da 2027. narod izabere na izborima ono što želi - kazao je Vučić.

Vučić je poseti direktora CIA-e kazao da mi kao ozbiljna zemlja smatrali smo da je ovo najbolji mogući način praćenja posete, i ništa više od toga nemam da vam kažem, te dodao da su održani dobri razgovori.

- Ja sam se pitao uvek, kako oni kojia su usta puna Evrope od jednom ne žele da urade ništa dobro za Srbiju. Razumeo sam i da Savo Rokfeler i Đilas veruju nogo više u evropske standarde, ali onda kada im je zatrebalo da ne veruju onda su shvatili da ne treba da im veruju, Nemačkoj pogotovo. Kao predsednik nesmem i nemam pravo da urušavam odnose sa drugim zemljama, zato mogu da na šaljiv način kažem da na kraju te pare završe u Galeriji... Evo da vas pitam zašto je finasirana neka mala grupa iz Zječara u borbi protiv hidroelekrtrana. Litijum manje više, imamo još dve godine... Moje je da branim inetrese Srbije i da ne dopustim da se nešto loše desi narodu. Moje je da budem "đavolji advokat" i da branim interese naroda - rekao je Vučić.

- Dok god sam predsednik boriću se za suverenu, slobodno i Srbiju koja će pripadati građanima Srbije - poručio je predsednik za kraj.

Obraćanje predsednika

Predsednik je po dolasku detaljnije upoznat sa planom izgradnje novog objekta, a potom je pozdravio i radnike i koji su angažovani na ovim radovima.



Potom se obratio na ceremoniji.

Na početku je cititrao Vojvodu Vuka, pomenuvši da zna kakvi su člnovi Kobri, i da o njihovoj hrabrosti ne treba mnogo govoriti.

- Danas imam čast da najavim radove na izgradnji novog objekta za vaš elitni odred. Pitao sam gotovo svakog od vas da lki ste zadovoljni ovim što ćemo da uradimo, i svako mi je rekao da je to ono čime će se ispuniti vaši snovi... Od streljane, do učionica za obuku - rekao je Vučić.

Istakao je da je novi prostor simbol posvećenosti ka izvrnosti, ali i simbol ulaganja Srbije u najbolje ljude.

- Imaćete i novo povećanje plate u narendom periodu, i ono je mnogo veće nego ranije jer je osnovica mnogo veća. Verujem da ćete sebi i svojim porodicama uspeti da obezbedite normalan život - kazao je predsednik.

Dodao je da veruje da će Kobre biti prve koje se bezpogovorno odazivaji i pojavljuju u zadacima, ukoliko dođe do napada agresora na našu zemlju.

Za kraj se zahvalio još jednom i poželeo im sve najbolje.

Potom su pripadnici Kobri svečano obeležili početak izgradnje polaganjem kamena temeljca.

Stigao predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u kasarnu. Sa njim je i Bratislav Gašić ministar odbrane Srbije.

Sve spremno za svečanost polaganja kamena temeljca

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, mašine su na terenu i sve je spremno da se položi kamen temeljac za izgradnju novog objekta u kasarni "Vasa Čarapić".

Polaganje kamena temeljca zakazano je za 10.30 časova, najavljeno je iz kabineta predsednika.