ZDRAVLJE LJUDI NAM JE OD PRESUDNOG ZNAČAJA: Vučić - To je tačka broj jedan, pa tek onda dolaze druge tačke

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa stanovnicima Malog Zvornika. On je pozvao sve građane da dođu na razgovor, jer želi da ih čuje i sasluša.

FOTO: Novosti

Aleksandar Đajić iz Malog Zbornika, učesnik protesta na gradskom trgu istakao je zadovoljstvo zbog ponude predsednika doktorki Sakan i njenom suprugu da se uljkuče u stručni tim.

- Hvala Đajiću. I Vesna koja sedi pored mene je stručnjak izuzetan, inženjer geologije, pa ona misli drugačije od nekih drugih - rekao je Vučić.

Đajić je pitao da li će se kopati ako postoji bilo kakva opasnost, pa i minimalna, od zagađena vode, vazduha i zemljišta.

- Stručni tim Ministarstva zdravlja ne bavi se time, već da li postoji opasnost po ljude. Ako kažu da postoji bilo kakva mogućnost ugrođavanja zdravlja ljudi neće biti ni r od rudnika. To su ljudi od izuzetnog autoriteta, neke od njih poznajem. Iz kardiovaskularne struke, onkologe, hematologe... Jedan da kaže da nije saglasan i da će postojati neki rizik, ili bilo drugi na naučno utemeljenim činjenicama, sa takvim stvarima se nećem o igrati nijednog sekunda. To je tačka broj jedan, pa tek onda dolaze druge tačke. To je prethodno pitanje. Zdravlje nam je od presudnog značaja. Samo nemojte ljudi - naslušao sam se svega na raznim skupovima, o česticama koje će stići do Uba, takvih ludosti u prethodnih nekoliko nedelja - poručio je Vučić.