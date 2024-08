VUČIĆ O LITIJUMU: Ništa se neće dogoditi dve godine, a za to vreme moramo da razgovaramo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, govoreći o mogućoj eksploataciji litijuma, da se "neće dogoditi ama baš ništa, dve godine".

- A za to vreme mi moramo da razgovaramo i tek posle toga da donosimo odluku. Rukovodim se samo interesima Srbije i zanima me samo šta je interes Srbije i ništa više. Tako ću nastaviti da radim. Moja kancelarija otvorena im je u svakom trenutku, uvek mogu da dođu da razgovaraju, da mi prenesu šta je to što misle da je loše, onda možemo da razgovaramo o činjenica, a o teorijama zavere ne - rekao je Vučić.