MESAROVIĆ O OPOZICIJI: Jedino ih interesuje da otmu državu i domognu se narodnih para (VIDEO)

MINISTARKA privrede Adrijana Mesarović rekla je, govoreći o litijumu, da je on opoziciji samo paravan.

Foto: Printskrin/ Instagram/ mesarovicadrijana

- Njih ne interesuje ni životna sredina, ni zdravlje ljudi, ni napredak Srbije. Jedino ih interesuje da otmu državu. Vidite da to i sami ne kriju. I to je prava istina, a sve ostalo su samo laži i zamajavanje javnosti. Ovo je za njih isključivo politička borba. I imaju samo jedan cilj, a to je da otmu državu od naroda, da zaustave njen razvoj, i da se ponovo domognu narodnih para - poručila je ministarka.