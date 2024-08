JEVTIĆ: Puna podrška Srbima sa severa, borba protiv Kurtijevog režima - pitanje života

GRADONAČELNIK Štrpca Dalibor Jevtić pružio je punu podršku Srbima na severu Kosova nakon današnjeg protesta u Severnoj Mitrovici.

FOTO D.Z.

Jevtić je na Fejsbuku naveo da u potpunosti razume težak položaj građana na severu i činjenicu da se nad njima, kao i nad svim Srbima na tim prostorima, sprovodi teror i institucionalno nasilje režima Aljbina Kurtija.

-Danas srpski narod gde god živeo saoseća i pruža punu podršku svojoj braći i sestrama na severu Kosmeta. Današnji protes u Severnoj Mitrovici nije bio prvi, verujem ni poslednji, protest Srba na KiM sa jasnom porukom da želimo da živimo u miru i da nam se ne uskraćuju osnovna ljudska prava u srcu Evrope, poručio je Jevtić, koji je i potpredsednik Srpske liste.

Dodao je da je svima jasno da će, kako se bliži dan izbora, Kurti različitim metodama institucionalnog nasilja udarati na srpski narod.

-Režim u Prištini nema niti jedan rezultat u radu, od ekonomije do infrastrukture sve sami porazi Kurtija. Ostalo mu je da udarom na Srbe sebi obezbedi još jedan mandat za sprovođenje svoje etno-nacionalističke politike, politike etničkog čišćenja koje se sprovodi bez ispaljenog metka metodom hapšenja, zastrašivanja, otimanja privatne imovine, oduzimanjem prava jednom narodu, navodi Jevtić.

Dodaje da je iz tih razloga potrebno narodno jedinstvo, bez obzira na eventualne političke razlike.

-Nikakva tajna nije da je u Kurtijevoj strategiji pored već navedenih metoda glavno oružje kreiranje srpsko-srpskog sukoba, da se za sve loše što se dešava srspkom narodu na Kosovu okrivi sami Srbi, država Srbija i ponajviše predsednik Vučić. Zato raduje da su danas na protestu bili predstavnici svih političkih partija Srba na Kosmetu koji su protiv Kurtijevog terora i koji su prozreli Kurtijevu taktiku o kreiranju srpsko-srpskog sukoba. O onim 'Srbima' koji su sa Kurtijem u vlasti i koji podržavaju politiku nasilja nad Srbima, koji su dizali ruku i glasali za uzurpaciju srpske privatne imovine, glasali za mnoge štetne odluke protiv interesa srpskog naroda neću trošiti reči, naveo je Jevtić.

Poručio je da Srbi nisu nikada navikli da se pred problemima povlače, a nad mukom i izazovima kukaju.

-Oni koji naše mirne proteste i pozive na mir vide kao slabost, grdno se varaju. Jer kada samo pogledamo unazad šta smo sve prošli od dolaska Kurtija na vlast - hapšenja, pucnje u našu decu i ranjavanja sunarodnika, otimanje srpskih imanja, ukidanje dinara, zatvaranje naših institucija - i da nas nisu slomili, onda je današnja poruka jedinstva najbolji mogući odgovor! Zato je obaveza svakog Srbina i Srpkinje na KiM da se bez obzira na izazove i težak položaj suprostavi, da jasno i glasno kaže da ne prihvata diktaturu iz Prištine, ističe Jevtić.

Dodaje da od Kurtija ništa dobro nikad nismo niti danas očekujemo.

-Međutim, brine pasivnost predstavnika međunarodne zajednice. Saopštenja i 'pisane osude' nisu pomogle niti zaustavile Kurtijev teror. Najveći apsurd je da Kurti poziva na 'otvaranje mosta', da na 'mostove saradnje i suživota' poziva onaj koji je sve do sad izgrađene mostove poverenja porušio svojom etno-nacionalističkom politikom! Laže vas, gospodo iz međunarodne zajednice, Kurti! Laže i vi to odlično znate! Nije on ni za evropske vrednosti, niti želi multietničko društvo na Kosovu! On želi etničko čisto Kosovo kao preduslov ispunjenja njegovog političkog cilja koji se zove velika Albanija, navodi Jevtić.

Poželeo je svim Srbima da ova borba protiv Kurtijevog režima nije pitanje politike, već pitanje života.

-Nemojte da verujete onima koji vam govore da je za sve loše što nam se dešava krtiva država Srbija ili Srpka lista kao najveća partija Srba na Kosmetu. Taj narativ je izašao iz političke kuhinje Aljbina Kurtija, manipulatora koji je svojim službama dao zadatak da isti taj narativ šire među srpskim narodom. Suprotstavimo se tome našim jedinstvom, jer je naše jedinstvo naša najveća snaga uvek bila i biće. Od Štrpca do Leposavića, od Goraždevca preko Gračanice do Raniluga, sever i jug moramo biti kao jedan. Naša sloga biće poraz vragu, zaključio je Jevtić.